Vivo Z5 launched in china: Vivo Z5 स्मार्टफोन को चीन में लॉन्च कर दिया गया है। यह कंपनी का लेटेस्ट मिड रेंजिंग स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन (Vivo Z5 price in india) में 19.5:9 डिस्प्ले है जो वॉटरड्रॉप स्टाइल नॉच डिजाइन के साथ आता है। फोन में ( How to buy online Vivo Z5) Qualcomm’s Snapdragon 712 SoC के साथ 8जीबी तक रैम दी गई है। Vivo Z5 सुपरनाइट व्यू 2.0+ के साथ आता है जो लो लाइट में कैमरा क्वॉलिटी को बूस्ट करने का काम करता है।

Vivo Z5 (Vivo Z5 specifications) OTG रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करता है और यह 22.5W Flash Charge fast चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है। हम आपको यहां इसके प्राइस, डिजाइन और स्पेसिफिकेशंस की जानकारी दे रहे हैं।

Vivo Z5 price

Vivo Z5 को चीन में CNY 1,598 की कीमत में लॉन्च किया गया है, जो भारतीय रुपये में 16,000 रुपये के आसपास होते हैं। इस कीमत में आपको 6जीबी रैम के साथ 64जीबी स्टोरेज मिल रही है। वहीं इसके 6जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज की कीमत CNY 1,898 है, जो भारतीय रुपये में 19,000 रुपये होते हैं। इसके अलावा 6GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 1,998 है, जो भारतीय रुपये में 20,000 रुपये होते हैं। इसका एक 8जीबी रैम वेरिएंट 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी कीमत CNY 2,298 (लगभग 23,000 रुपये) है। फोन को ओरोरो इल्यूसन, बैंबू फॉरेस्ट नाइट और होलोग्राफिक इल्यूसन कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। कंपनी ने इन सभी स्मार्टफोन के वेरिएंट की बिक्री चीन के ऑनलाइन स्टोर में शुरू कर दी है। बस इसका 8GB RAM + 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 6 अगस्त से बिक्री के लिए आएगा।

Vivo Z5 specifications, features

Vivo Z5 स्मार्टफोन में 6.38-inch full-HD+ Super AMOLED display है जिसका रिजॉल्यूशन 1080×2340 pixels का है। फोन में octa-core Snapdragon 712 SoC के साथ 8GB of RAM तक का ऑप्शन है। फोन Funtouch OS 9.1 पर ऑपरेट होता है जो Android 9 Pie पर बेस्ड है। Vivo Z5 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है। इसमें पहला सेंसर 48मेगापिक्सल का है। दूसरा सेंसर 8मेगापिक्सल का और तीसरा सेंसर 2मेगापिक्सल का है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32मेगापिक्सल का सेेंसर दिया गया है। फोन में 4,500mAh की बैटरी दी गई है।