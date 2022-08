नई दिल्ली: कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि वीएलसी मीडिया प्लेयर (VLC Media Player) को भारत में ब्लॉक कर दिया गया है, क्योंकि इस प्लैटफॉर्म का इस्तेमाल चीन समर्थित हैकिंग समूह सिकाडा द्वारा साइबर हमलों के लिए किया गया था. कुछ महीने पहले, सुरक्षा विशेषज्ञों ने पाया कि सिकाडा लंबे समय से चल रहे साइबर हमले अभियान के हिस्से के रूप में एक दुर्भावनापूर्ण मैलवेयर लोडर को तैनात करने के लिए VLC Media Player का उपयोग कर रहा था. Also Read - आप भी यूज करते हैं VLC मीडिया प्लेयर, हो जाइए सावधान, ऐसे जासूसी कर रहे हैं चाइनीज हैकर्स

हालांकि इस बारे में न तो कंपनी और न ही भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की. ट्विटर पर कुछ यूजर्स अभी भी प्लैटफॉर्म के प्रतिबंधों की खोज कर रहे हैं. एक ट्विटर यूजर ने वीएलसी वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट ट्वीट किया, जिसमें दिखाया गया है कि आईटी अधिनियम, 2000 के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आदेश के अनुसार वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है. Also Read - VLC Media Player करते हैं इस्तेमाल तो सावधान, हैक हो सकता है आपका सिस्टम

वर्तमान में, VLC Media Player वेबसाइट और डाउनलोड लिंक देश में ब्लॉक हैं. आसान शब्दों में इसका मतलब यह हुआ कि देश में कोई भी किसी भी काम के लिए इस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच सकता. ऐसा कहा जाता है कि VLC Media Player एसीटीफाइबरनेट, जियो, वोडाफोन-आइडिया और अन्य सहित सभी प्रमुख आईएसपी पर ब्लॉक है.

Videolan project’s website “https://t.co/rPDNPH4QeB” cannot be accessed due to an order issued by @GoI_MeitY. It is inaccessible for all the major ISPs in India including #ACT, #Airtel and V!. #WebsiteBlocking pic.twitter.com/LBKgycuTUo

