Vodafone Idea Rs 601 Plan Reintroduces: टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea समेत अन्य कंपनियों ने भी (Reliance Jio Tariff Plan) पिछले दिनों अपने प्रीपेड प्लान्स की (Airtel Plan Hike) कीमत में इजाफा किया था. जिसके बाद यूजर्स को प्रीपेड प्लान्स रिचार्ज कराने के लिए अधिक कीमत का भुगतान करना पड़ रहा है. जिसकी वजह से यूजर्स काफी नाराज हैं (Disney+ Hotstar Plan) और कंपनियां भी उनकी नाराजगी दूर करने (Best Prepaid Plan) की कोशिश कर रही हैं. लेकिन इस बीच Vodafone Idea ने हाल ही में अपने तीन लोकप्रिय प्लान्स को अचानक से बंद कर दिया है जिसे जानकर यूजर्स को तगड़ा झटका लगा. क्योंकि इन तीनों ही प्लान के साथ Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है. वहीं अब नया साल का तोहफा देते हुए कंपनी ने इसमें से एक प्लान को रिइंट्रोड्यूस किया है. आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से.

Vodafone Idea का 601 रुपये वाला प्लान

Vodafone Idea ने हाल ही में 501 रुपये, 601 रुपये और 701 रुपये वाले प्लान को बंद कर दिया था. वहीं अब कंपनी ने 601 रुपये वाले प्लान्स को रिइंट्रोड्यूस किया है. यानि अब यह प्लान फिर से रिचार्ज के लिए उपलब्ध हो गया है. हालांकि, कंपनी ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है और न ही वेबसाइट पर इसे लिस्ट किया है. इस प्लान की वापसी की जानकारी इंडिया टूडे की रिपोर्ट में दी गई है.

इस प्लान में मिलेंगे कई खास बेनिफिट्स

Vodafone Idea के 601 रुपये वाले में यूजर्स को सबसे खास बेनिफिट के तौर पर Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन मिल रहा है. इसके अलावा अन्य बेनिफिट्स के तौर पर 75GB डाटा की सुविधा मिलेगी. यह प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है और इस वैलिडिटी के दौरान यूजर्स डेली 3GB डाटा का लाभ उठा सकते हैं. इसके अलावा प्लान में यूजर्स को डेली 100 एसएमएस भी दिए जा रहे हैं. साथ ही सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का भी लाभ उठाया जा सकता है.