Bharti Airtel की राह पर चलते हुए अब Vodafone Idea ने भी अपने 399 रुपये और 499 रुपये वाले प्रीपेड प्लान पर 400MB फ्री डाटा देना शुरू कर दिया है। इन दोनों प्लान में अब यूजर्स को 400MB डेली डाटा फ्री मिलेगा। वोडाफोन और आइडिया के 399 रुपये वाले प्लान में अब डेली 1.4GB डाटा मिलेगा। वहीं 499 रुपये वाले प्लान में अब डेली 2.4GB डाटा मिलेगा। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि Vodafone Idea prepaid प्लान सब्सक्राइबर्स इस एक्स्ट्रा डाटा बेनिफिट का लाभ केवल मोबाइल ऐप से रिचार्ज करके उठा सकते हैं।

TelecomTalk की रिपोर्वोट के मुताबिक डाफोन यूजर्स को इसके लिए जहां My Vodafone app से रिचार्ज करवाना होगा वहीं आइडिया यूजर्स My Idea-Recharge and Payments application से इस प्लान का फायदा उठा सकते हैं।

वोडाफोन और आइडिया यह प्लान कब तक ऑफर करेंगी इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। Vodafone, Idea की प्रतिस्पर्धी कंपनी Bharti Airtel भी 399 रुपये वाले प्लान और 448 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में सेम ऑफर दे रही है। एयरटेल के 399 रुपये वाले प्लान में एक्सट्रा डाटा मिलाकर अब डेली 1.4GB डाटा मिल रहा है। वहीं 448 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में डेली 1.9GB डाटा मिल रहा है। कंपनी पहले 499 रुपये वाले प्लान में भी एक्सट्रा डाटा दे रही थी लेकिन अब कंपनी ने इसे हटा दिया है।

वोडाफोन ने हाल में अपने 139 रुपये वाले प्लान में बदलाव किया था। कंपनी इस प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के दौरान 5GB डाटा दे रही है। इससे पहले इस प्लान में कुळ 3GB डाटा दिया जा रहा था। वोडाफोन के इस प्लान में आपको पूरी वैलिडिटी के दौरान 300 लोकल और नेशनल SMS की सुविधा भी मिल रही है। इसके अलावा प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग का बेनिफिट भी है। वोडाफोन के इसी रेंज में दो और प्लान है जिनकी कीमत 129 रुपये और 149 रुपये है। 129 रुपये वाले प्लान में 28 दिनों की वैलिडिटी के दौरान 2GB 3G/4G data मिल रहा है। इसके अलावा अनलिमिटेड लोकल और नेशनल कॉलिंग की सुविधा भी मिल रही है।