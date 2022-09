वोडाफोन आइडिया (Vi) प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन वाले यूजर्स को VIP या फैंसी नंबर दे रहा है. इसका सीधा सा मतलब है, वीआई यूजर्स कुछ कूल और स्पेशल नंबरों पर अपना हाथ आजमा सकते हैं, जो आमतौर पर दुर्लभ होते हैं और उच्च मांग रखते हैं. ये फोन नंबर याद रखने में आसान होते हैं और नंबरों के विशेष क्रम के कारण, ये बड़ी कीमत के साथ भी आते हैं. Also Read - यह है दुनिया का सबसे मनहूस मोबाइल नंबर, जिसने भी खरीदा हो गई मौत, जानें क्या है रहस्य?

आमतौर पर, फोन नंबर का एक कॉम्बिनेशन, एक यूजर को जारी किया जाता है, लेकिन यदि नंबर छोड़ दिया जाता है या सिम रद्द कर दिया जाता है, तो यह किसी और को जारी किया जाता है. अगर आप भी अपने प्रीपेड या पोस्टपेड कनेक्शन के लिए एक स्पेशल फैंसी नंबर चाहते हैं, तो यहां जानिये कि आप इसे कैसे पा सकते हैं.

VIP पोस्टपेड या प्रीपेड नंबर ऐसे प्राप्त करें

– वीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

– न्यू कनेक्शन सेक्शन पर क्लिक करें और एक फैंसी नंबर चुनें.

– या आप myvi.in/new-connection/choose-your-fancy-mobile-numbers-online पर जाएं

– अब वीआईपी फैंसी नंबर चुनने के लिए पिनकोड और मोबाइल नंबर सहित आवश्यक जानकारी दर्ज करें.

– चुनें कि क्या आप प्रीपेड या पोस्टपेड या पोस्टपेड कनेक्शन चाहते हैं.

– अब आप जो वीआईपी फैंसी नंबर चाहते हैं उसे खोजें या वीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए नंबरों की मुफ्त सूची में से चुनें.

– आप मुफ्त प्रीमियम नंबरों के बीच चयन कर सकते हैं या आपको अन्य प्रीमियम नंबरों के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा.

– अन्य विवरण दर्ज करें और अपना ऑर्डर देने के लिए अपना वर्तमान पता शामिल करें.

– भुगतान प्रक्रिया को पूरा करें.

– पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके अपनी प्रक्रिया की पुष्टि करें.

– वीआईपी नंबर सीधे आपके दरवाजे पर पहुंचा दिया जाएगा.

रिलायंस जियो और एयरटेल भी ग्राहकों को प्रीपेड और पोस्टपेड कनेक्शन दोनों पर स्पेशल या वीआईपी नंबर चुनने की सुविधा देते हैं. आप बस उनकी साइट पर जा सकते हैं या वीआईपी नंबर पाने के लिए निकटतम दूरसंचार प्रदाता के पास जा सकते हैं.