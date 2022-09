How to get Job in Google: आपका रिज्यूमे एक जरूरी चीज है, जो आपको आपके सपनों की नौकरी दिला सकती है. इसके जरिये नियोक्ता को आपके बारे में काफी कुछ पता चलता है. इसलिए अपने रिज्यूमे में सही और प्रासंगिक जानकारी ही रखना चाहिए. Google के एक रिक्रूटर ने टिकटॉक पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप Google और अन्य कंपनियों में नौकरी करना चाहते हैं तो आपको अपने रिज्यूमे में क्या शामिल नहीं करना चाहिए. Also Read - Google ला रहा Pixel 7 सीरीज और Pixel Watch, लोगों ने कहा दिल थाम रखा है, जल्दी पर्दा हटाओ

एरिका रिवेरा, जो Google में शिकागो की एक सीनियर रिक्रूटर हैं, उन्होंने टिकटॉक पर कुछ सुझाव सूचीबद्ध किए हैं, जो आपके रेज्यूमे को और अधिक आकर्षक बना देंगे. टिकटॉक पर एरिका के वीडियो को 2 मिलियन से अधिक लोगों ने देखा और महत्वपूर्ण टिप्स साझा करने के लिए दर्शकों द्वारा उनकी सराहना भी की गई. वीडियो में, वह कहती है कि उसने हजारों वेबसाइटों की जांच की है और पाया है कि लोग अपने रिज्यूमे में बहुत सारे अवांछित डेटा शामिल करते हैं.

1. अड्रेस में ना लिखें ये बात :

रिवेरा ने उल्लेख किया कि वह नहीं चाहती कि लोग रिज्यूमे में अपना पूरा पता लिखें. केवल शहर और राज्य का उल्लेख करना ही पर्याप्त होगा. Also Read - Gmail में ऑफलाइन पढ़ें ईमेल, दें रिप्लाई और सर्च करें मैसेज, ये है Shortcut

2. जरूरत से ज्यादा ना लिखें वर्क हिस्ट्री :

अगली महत्वपूर्ण बात जो आपको अपने सीवी में शामिल नहीं करनी चाहिए वह है आपकी पूरी वर्क हिस्ट्री. यदि आपके पास बहुत अधिक अनुभव है, तो आपको अपने संपूर्ण कार्य इतिहास जैसे विवरण शामिल नहीं करने चाहिए. जब से आपने अपना पेशेवर करियर शुरू किया है, तब से हमें आपके पूरे कार्य इतिहास की आवश्यकता नहीं है. हमें जिस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, वह है आपकी सर्च और आपकी भूमिका.

3. रेज्यूमे में ना लिखें मदद करने की बात :

रिवेरा ने आवेदकों को एक और सुझाव दिया कि अपने रेज्यूमे में ‘मैंने मदद की,’ ‘मैं इस काम के लिए जिम्मेदार था’ जैसी कमजोर बातों का उल्लेख ना करें. अपने रेज्यूमे में पैसिव लैंग्वेज की जगह एक्टिव को यूज करें. आप स्ट्रीमलाइन्ड (streamlined), मैनेज्ड (managed),इमप्लिमेंटेड (implemented), इम्प्रूवमेंट (improved), स्ट्रैटजी (strategized),इंक्रीज्ड (increased), प्रोड्यूस्ड (produced) और जनरेटेड (generated) जैसे शब्दों को यूज कर सकते हैं.

4. सीवी में रेफरेंस का उल्लेख ना करें :

उन्होंने यह भी कहा कि सीवी में रेफरेंस का जिक्र ना करें. अगर कंपनी को लगेगा तो आपसे पूछ लेगी.

5. सीवी के टॉप में ना लिखें ऑब्जेक्टिव :

रिवेरा ने कहा कि अगर गूगल में जॉब के लिये ट्राई कर रहे हैं तो सीवी के टॉप पर ऑब्जेक्टिव ना लिखें. यह बहुत पुराना तरीका है और आज के दौर में इसकी कोई खास जरूरत नहीं है.