WhatsApp पर चैटिंग के अलावा आप और भी कई प्रोफेशनल काम कर सकते हैं. आप वॉट्सऐप पर क्विक नोट भी बना सकते हैं. प्रोफेशनल लाइफ में यह आपके बेहद काम आने वाली चीज है. हालांकि सभी स्मार्टफोन में ऐसे ऐप रहते हैं, जो नोट्स बनाने के लिये होते हैं. लेकिन इनका यूज इतना आसान नहीं है. इसलिये अगर आप वॉट्सऐप यूज करते हैं तो यहां क्विक नोट्स तैयार कर सकते हैं. हम यहां आपको इसका शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं.

ग्रुप बनाएं :

सबसे पहले आप WhatsApp पर एक ग्रुप बनाएं और उसमें एक से ज्यादा लोगों को जोड़ लें. ग्रुप बनाने के बाद ग्रुप में जो भी हैं, उन्हें रीमूव कर दें. अब इस ग्रुप में सिर्फ आप होंगे और इसका इस्तेमाल आप अपने नोट्स के लिए कर सकते हैं. अगर कोई लिंक रखना चाहते हैं तो यहां रख सकते हैं. यहां तक कि फोटो-वीडियो भी रख सकते हैं.

दूसरा तरीका:

इसके लिये आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिये. वेबसाइट wa.me//91XXXXXXXXXX पर जाएं. यहां XXX की जगह अपना 10 अंकों वाला मोबाइल नंबर दर्ज कर दें. यहां 91 का मतलब है भारत का ISD कोड. इसके बाद आपको Continue to chat या continue to web chat वाले दो ऑप्शन नजर आएंगे. इस पर क्लिक करें और आपका क्विक नोट्स तैयार हो जाएगा.