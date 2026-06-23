क्या अब AI इंसानों जैसी दिमाग भी लगाने लगेगी? इन देशों में शुरू हुआ रिसर्च, जानें AGI की पूरी कहानी

AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (Artificial Intelligence). टेक वर्ल्ड में आज शायद AI ही एकमात्र ऐसा टर्म है, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है. टेक्नोलॉजी से प्यार करने वाला हर व्यक्ति करीब हर दिन इससे रूबरू होता है. AI को इंसानों की जिंदगी में किसी आने वाले क्रांतिकारी बदलाव के शुरुआती संकेत के रूप में देखा जा रहा है. आप जिस काम को करने में आधा घंटा लगाते हैं, वो काम AI कुछ सेकेंड में पूरा कर देता है. अब टेक वर्ल्ड में AI को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. बहस इस बात को लेकर है कि क्या AI को आने वाले कुछ सालों में इस तरह डेवलप किया जा सकता है, जो इंसानों जैसी सोच रख सके?
गूगल डीपमाइंड के CEO डेमिस हासाबिस ने हाल ही में AI को लेकर ऐसा ही स्टेटमेंट दिया. स्टैनफर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के एक इवेंट में डेमिस हासाबिस ने कहा, “शायद 2030 एक-दो साल कम या ज्यादा लग सकते हैं… लेकिन हम इंसानों जैसा सोचने वाला AI बना लेंगे. ये AGI होगा.” आइए जानते हैं क्या है AGI? इससे बनाने की क्यों मची होड़? कौन-कौन से देशों में इसे लेकर चल रहा रिसर्च:-
आज जो AI सिस्टम दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें Artificial Narrow Intelligence (ANI) कहा जाता है. ये सिस्टम किसी एक खास काम के लिए बनाए जाते हैं. उदाहरण के लिए, कोई AI सिर्फ लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है. कोई तस्वीरों की पहचान कर सकता है. कोई शतरंज खेलने में माहिर हो सकता है. AGI इससे बिल्कुल अलग होगी. हासाबिस का अनुमान है कि यह 2030 तक हकीकत बन सकता है. ChatGPT के CEO सैम ऑल्टमैन और Anthropic के डेरियो अमोदेई भी इसी डेडलाइन की बात कर चुके हैं.
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इसका मकसद ऐसा सिस्टम बनाना है, जो इंसानों की तरह अलग-अलग सेक्टर में काम कर सके. अगर उसे कोई नया काम दिया जाए, तो वह बिना दोबारा प्रोग्राम किए उसे सीख सके. अपनी पुरानी जानकारी का इस्तेमाल करके नई समस्याओं का समाधान खोज सके.
मौजूदा AI मुख्य रूप से पैटर्न आइडेंटिफिकेशन पर बेस्ड है. इसे नए काम सीखने के लिए बड़ी मात्रा में डेटा और ट्रेनिंग की जरूरत होती है. दूसरी ओर AGI में खुद सीखने और परिस्थितियों के मुताबिक खुद को ढालने की ताकत होगी.
इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं. अगर एक इंसान मैथ्स सीखता है, तो वह उस नॉलेज का इस्तेमाल इंजीनियरिंग, साइंस या फाइनेंस जैसे दूसरे सेक्टर में भी कर सकता है. AGI से भी यही उम्मीद की जा रही है कि वह एक सेक्टर में सीखी गई जानकारी को दूसरे सेक्टर में लागू कर सकेगी. इसे ‘ट्रांसफर लर्निंग’ कहा जाता है.
टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, AGI अभी सिर्फ एक इमेजिनेशन है. इसका वास्तविक विकास अभी बाकी है. हालांकि, दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियां और देश इसे हासिल करने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं. माना जा रहा है कि जो देश या कंपनी सबसे पहले AGI डेवलप कर लेगी, वह टेक्नोलॉजी और आर्थिक रूप से दुनिया में बड़ी बढ़त हासिल कर सकती है.
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टेक एक्सपर्ट्स का मानना है कि AGI की दिशा में कई तकनीकी उपलब्धियां अहम भूमिका निभा रही हैं. इनमें बड़े भाषा मॉडल (LLMs), मल्टीमॉडल AI, साइंटिफिक रिसर्च में AI का इस्तेमाल, AI एजेंट्स और विशाल AI सुपरकंप्यूटर शामिल हैं.
मल्टीमॉडल AI अब टेक्स्ट, तस्वीर, ऑडियो और वीडियो को एक साथ समझ सकती है. वहीं, AI एजेंट्स ऐसे सिस्टम हैं; जो सीमित इंसानी दखल के साथ कई फेज वाले काम पूरे कर सकते हैं.
AGI को लेकर उत्साह जितना अधिक है, उतनी ही चिंताएं भी हैं. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इंसानों जैसा दिमाग रखने वाली मशीनें सुरक्षा, रोजगार और नियंत्रण से जुड़े बड़े सवाल खड़े कर सकती हैं. यही वजह है कि कंपनियां AGI विकसित करने के साथ-साथ AI सुरक्षा पर भी भारी निवेश कर रही हैं.
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