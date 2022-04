Blue Aadhar Card: आज हर किसी के लिए Aadhaar Card एक जरूरी डॉक्यूमेंट बन गया है. छोटे-बड़े हर काम में इसका उपयोग किया जाता है. इसलिए बड़ों के पास ही नहीं बल्कि बच्चों के पास भी 12 अंकों का यह UIDAI कार्ड होना बेहद जरूरी है. (What is Blue Aadhaar Card) क्योंकि आजकल बैंकिंग से लेकर बच्चों के एडमिशन तक हर जगह यह एक महत्वपूर्ण आईडी (Aadhaar Card) के तौर पर काम करता है. (aadhaar card for children) लेकिन क्या आप जानते हैं कि Aadhar Card के अलावा एक Blue Aadhar Card भी होता है? आइए जानते हैं Blue Aadhar Card का मतलब और इसे बनवाने का प्रोसेस.Also Read - मात्र 5 मिनट में चार्ज होने वाला Realme का नया स्मार्टफोन भारत में लॉन्च, मिलेगा गेमिंग का जबरदस्त एक्सपीरियंस

क्या होता है Blue Aadhar Card?

सरकार ने 5 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए भी 12 अंकों वाला आधार कार्ड जारी किया है जिसे Baal Aadhaar Card नाम दिया गया है. यह कार्ड ब्लू कलर का होता है और इसलिए इसे Blue Aadhar Card भी कहा जाता है. इस कार्ड को बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर भी उपयोग किया जाता है. यह केवल 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चे के लिए वैलिड है. 5 साल की उम्र के बाद यह अमान्य हो जाता है. Also Read - 50MP कैमरा, 90Hz डिस्प्ले और 5,000mAh बैटरी के साथ Poco M4 5G भारत में हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

कैसे बनवाएं Blue Aadhar Card

Blue Aadhar Card में बच्चे का इनरोलमेंट करवाने के लिए पेरेंट्स को अपने नजदीकी Aadhaar सेंटर पर जाना होता है. वहां जाकर पेरेंट्स को एक इनरोलमेंट फॉर्म भरना होगा. स्पष्ट कर दें कि इसमें बच्चे का कोई भी डाटा कैप्चर नहीं किया जाता. इसमें केवल 5 से 15 साल के बच्चे का फिंगरप्रिंट और फेसियल फोटो लिया जाता है. साथ ही यह भी बता दें कि Baal Aadhaar Card बनवाने के लिए किसी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाता. Also Read - धड़ल्ले से बिक रहे हैं मेड इन इंडिया iPhone, पहली तिमाही में बनाई 5 प्रतिशत की ग्रोथ

Blue Aadhar Card के डॉक्यूमेंट्स

बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या फिर उसके स्कूल की आईडी

पैरेंट्स के आधार कार्ड डिटेल चाहिए

अस्पताल का डिस्चार्ज फॉर्म होना जरूरी है.

Blue Aadhar Card के लिए ऑनलाइन करें अप्लाई

Step 1- इसके लिए आपको नजदीकी Aadhaar Card सेंटर पर जाना होगा.

Step 2- वहां पैरेंट्स के आधार कार्ड के साथ ही बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा.

Step 3- 5 साल से कम उम्र के बच्चे का बॉयोमेट्रिक नहीं लिया जाएगा.

Step 4- 5 साल के कम उम्र के बच्चे के आधार को पैरेंट्स के आधार कार्ड से लिंक किया जाता है.

Step 5- Blue Aadhar Card के लिए ऑनलाइन के लिए अप्वाइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो सबसे पहले UIDAI वेबसाइट पर विजिट करना होगा.

Step 6- इसके बाद वहां दिए गए आधार रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

Step 7- यहां आपसे बच्चे की कुछ डिटेल मांगी जाएगी, जैसे बच्चे का नाम, पैरेट्ंस का मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी आदि.

Step 8- पर्सनल डिटेल भरने करने के बाद अप्वाइंटमेंट फिक्स्ड बटन पर क्लिक करें. जिसके बाद अपने सुविधानुसार टाइम व स्लॉट बुक कर सकते हैं.