Digital Voter ID/Electoral Voter ID: देश में चुनावी मौसम की लहर शुरू हो गई है और वोट डालने के लिए सबसे महत्व्पूर्ण डॉक्यूमेंट Voter ID कार्ड होता है. ये सिर्फ वोट डालने के लिए ही नहीं, बल्कि एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी (e-EPIC card) उपयोग किया जाता है. यदि आपका Voter ID खो गया है तो आप टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन तकनीक के इस युग में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. क्योंकि पिछले साल 25 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस (National Voter’s Day 2022) के मौके पर चुनाव आयोग ने Digital Voter ID कार्ड या Electoral Voter ID की घोषणा की थी. जिसे आप घर बैठै डाउनलोड कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है Digital Voter ID और इसे डाउनलोड करने का तरीका.Also Read - Realme 9i बजट रेंज स्मार्टफोन आज से सेल के लिए उपलब्ध, उठाएं जबरदस्त ऑफर्स का लाभ

क्या है Digital Voter ID

Digital Voter ID या electoral Voter ID की बात करें तो यह एक सुरक्षित पोर्टेबल फॉर्मेट वर्जन है. जिसे आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं. जिसके बाद आप इसे Digi Locker App में अपलोड कर सकते हैं. इसके बाद आपको वोटर आईडी साथ रखने की जरूरत नहीं है. इस सुविधा को पिछले साल चुनाव आयोग द्वारा पेश किया गया था. इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि शहर या राज्य बदलने पर आपको नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए अनुरोध नहीं करना होगा. आप बस एड्रेस बदलकर electoral Voter ID का उपयोग कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे डाउनलोड करने का तरीका. Also Read - Made in India स्मार्टफोन Micromax In Note 2 आज भारत में होगा लॉन्च, जानिए संभावित कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

Digital Voter ID को डाउनलोड करने का तरीका