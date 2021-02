What is Sandes app and How to Download: संदेस ऐप (Sandes app) को भारत सरकार ने WhatsApp के विकल्प के तौर पर पेश किया है. हालांकि इसको लेकर लोगों को अंदर अभी भी कई सवाल हैं. दरअसल WhatsApp ने हाल ही में अपने डेटा प्राइवेसी नियमों को बदला था जिसके बाद भारतीय यूजर्स ने उसका कड़ा विरोध किया था. Also Read - WhatsApp Upcoming Features: WhatsApp लेकर आने वाला है वो Features जिसका हर किसी को है इंतजार! Facebook की तरह ही...

हालांकि तमाम विरोधों के बाद कंपनी ने इस अपडेट को कुछ समय के लिए टाल दिया है. ऐसे में भारत का डेटा सुरक्षित रहे यह सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार संदेश (Sandes Messaging App) मैसेजिंग ऐप लेकर आई है. Also Read - जज ने जूनियर महिला को भेजे ऐसे-ऐसे मैसेज, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप कैसे न्यायिक अधिकारी हैं...

भारत सरकार का संदेश ऐप (Indian Sandes app) अब हर किसी के लिए उपलब्ध है. पहले, यह केवल सरकारी अधिकारियों के लिए उपलब्ध था. इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा शुरू किया गया है और यह पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के डिजिटल इंडिया (Digital India) और आत्मानिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है. यह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है और इसका उद्देश्य भारत में व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में है. Also Read - Whats App से डेटा लीक की टेंशन हुई खत्म, भारत सरकार लेकर आई Sandes ऐप

Sandes और WhatsApp में क्या अंतर है? कौन सबसे बेहत फीचर्स देता है? (difference between WhatsApp and Sandes)

is Sandes app free? संदेश इस्तेमाल करने के लिए एक फ्री ऐप है. इस ऐप में कोई ऐड नहीं हैं. बता दें कि जब आप इसे डाउनलोड करते हैं, तो ऐप का नाम GIMS (गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम) के रूप में दिखता है. लेकिन, सरकार इसे Sandes कह रही है, जिसका मूल अर्थ हिंदी में संदेश है. संदेश में व्हाट्सएप के जैसा ही इंटरफेस है और आपको इस ऐप में अधिकांश व्हाट्सएप जैसे फीचर मिलेंगे.

दोनों ऐप में प्रमुख अंतर (difference between WhatsApp and Sandes) यह है कि संदेश ऐप को ईमेल आईडी का इस्तेमाल करके साइन अप करना होता है न कि केवल मोबाइल नंबर के साथ. हालांकि, यह वर्तमान में केवल सरकारी अधिकारियों तक ही सीमित है. वहीं व्हाट्सएप आपको अपने नंबर का उपयोग करके अकाउंट बनाने की अनुमति देता है.

आपको संदेश ऐप पर वेरिफाइड अकाउंट भी देखेंगे, जो व्हाट्सएप पर नहीं हैं. सरकार का मैसेजिंग ऐप आपको 500MB तक के वीडियो या फोटो शेयर करने की अनुमति देता है, जो व्हाट्सएप से काफी अधिक है. व्हाट्सएप आपको साइज में 16MB की लिमिट और 100 MB तक की नियमित फाइलों के साथ वीडियो भेजने की सुविधा देता है.

संदेश ऐप में आप अपने डिवाइस पर चैट का बैकअप ले सकते हैं और उसे सेव करने के लिए एक्सटर्नल लोकेशन चुन सकते हैं. आपके पास ईमेल पर चैट का बैकअप लेने का भी विकल्प है. यदि आप एक व्हाट्सएप यूजर्स हैं, तो आप जानते हैं कि फेसबुक के स्वामित्व वाला यह ऐप केवल आपको एंड्रॉइड पर Google ड्राइव या iOS पर iCloud से चैट का बैकअप लेने की सुविधा देता है.

संदेश ऐप अकाउंट बनाने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी बदलने नहीं देता है. इसलिए, यदि आपके पास एक नया मोबाइल नंबर है या आपकी ईमेल आईडी खो गई है, तो आपको एक नया खाता बनाना होगा और आपकी सारी चैट खो जाएगी. इसके उलट, व्हाट्सएप आपको अपने मौजूदा प्रोफाइल को हटाए बिना फोन नंबर बदलने की भी सुविधा देता है.

वर्तमान में, संदेश ऐप में कोई फिंगरप्रिंट लॉक फीचर और स्क्रीन लॉक सुविधा नहीं है, जो व्हाट्सएप देता है. सिग्नल ऐप में देखी जाने वाली अन्य प्राइवेसी फीचर्स जैसे कि कॉग्निटिव कीबोर्ड मोड, स्क्रीन सिक्योरिटी (ब्लॉक स्क्रीनशॉट फीचर) भी उपलब्ध नहीं हैं. सिग्नल ऐप की तरह, रिसीवर ने आपके मैसेज को किस समय रीड किया, ये भी आप नहीं जान पाएंगेय

लेकिन संदेश ऐप आपको ऐप में अपने शहर के मौसम के विवरण की जांच करने देता है. आप मैसेजेस में प्रायोरिटी या गोपनीय लेबल जोड़ सकते हैं, जो दिलचस्प है. “Gimoji” नामक एक सेक्शन भी है, जो ऑफिशियल चैट में इस्तेमाल प्रतीकों को प्रदर्शित करता है.

संदेश ऐप पर ब्रॉडकास्ट मैसेज, स्टेटस, गायब मैसेज, फॉरवर्ड मैसेज, डिलीट मैसेज, आर्काइव चैट और बहुत कुछ फीचर्स उपलब्ध हैं. आप एक ग्रुप बना सकते हैं और कम से कम 50 सदस्य जोड़ सकते हैं. संदेश कॉन्टैक्ट को सिंक करने और एक ही प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले नए कॉन्टैक्ट्स को जोड़ने का विकल्प भी प्रदान करता है. इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर कोई भी आपको ग्रुप में जोड़ सकता है और कोई इनविटेशन सिस्टम नहीं है.

Sandes यूजर्स का कौन का डेटा कलेक्ट करता है? ये कितना सिक्योर है? What data does Sandes collect and security?

ऐप्पल के ऐप स्टोर पर संदेश ऐप के प्राइवेसी लेबल से पता चलता है कि यह कॉन्टैक्ट्स इन्फो, यूजर्स कंटेंट, आईडेंटिफायर, डायग्नोस्टिक्स आदि डेटा कलेक्ट करता है. इसका अर्थ है कि सिस्टम प्रत्येक मैसेज के मेटाडेटा को कलेक्ट करता है, जिसमें सेंडर की पहचान, रिसीवर की पहचान, इंस्टैंट या ग्रुप मैसेज की तारीख, समय और साइज, ऑडियो और वीडियो कॉलिंग तिथि, समय और अवधि शामिल है.

क्या आप संदेश ऐप का इस्तेमाल लैपटॉप या डेस्कटॉप या टैबलेट पर कर सकते हैं? (Sandes app on a laptop or desktop or tablet?)

अभी के लिए, संदेश ऐप केवल एंड्रॉइड और आईओएस यूजर्स के लिए उपलब्ध है. यह टेबलेट पर नहीं है, लेकिन आप ऐप के वेब वर्जन का इस्तेमाल कर सकते हैं. वर्तमान में, यह प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं है और आपको सरकार की साइट के माध्यम से ऐप मिलेगा. iOS यूजर्स ऐप स्टोर से संदेश ऐप डाउनलोड कर सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें संदेश ऐप? (How to Download Sandes app?)

प्ले स्टोर पर ऐप नहीं मिल रहा संदेश ऐप? यहां से करें डाउनलोड

स्टेप 1: आपको बस www.gims.gov.in/dash/dlink वेबसाइट पर जाना होगा और डाउनलोड बटन पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 2: ऐप ओपन करें और अपने फोन नंबर का इस्तेमाल करके अपना अकाउंट बनाएं. फिर आपको एक ओटीपी मिलेगा, जिसे आपको अकाउंट बनाने के लिए एंटर करने के लिए कहा जाएगा.

स्टेप 3: अपना नाम, जेंडर एंटर करें और अपनी प्रोफाइल अपलोड करें. ये ऑप्शनल है, अगर आप अपनी इमेज अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप करना चुन सकते हैं.

स्टेप 4: आपसे एप्लिकेशन लोकेशन की परमीशन भी मांगेगा जिसे आप स्किप कर सकते हैं. अगली विंडो पूछेगा कि आप कॉन्टैक्ट्स को सिंक करना चाहते हैं या नहीं.. बस आपका संदेश ऐप रेडी है. आप किसी को भी मैसेज करना शुरू कर सकते हैं.