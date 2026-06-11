क्या है UP सरकार का गंगा प्रोजेक्ट? प्रदेश में 20 लाख परिवारों को मिलेगा फ्री इंटरनेट, जानें किसे होगा फायदा

UP Project Ganga: उत्तर प्रदेश सरकार ने गांवों तक हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने और युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खोलने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है. आइये जानते हैं कि कैसे इस डिजिटल लाइफलाइन से 20 लाख परिवारों और महिलाओं को फायदा होगा...

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यूपी प्रोजेक्ट गंगा योजना

UP Project Ganga Scheme: उत्तर प्रदेश के गांवों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट गंगा को हरी झंडी दिखाई है. प्रोजेक्ट गंगा नाम की इस सरकारी मुहिम से ग्रामीण इलाकों की तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है. इस स्कीम से न सिर्फ घरों तक इंटरनेट पहुंचेगा, बल्कि युवाओं और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे.

क्या है प्रोजेक्ट गंगा?

प्रोजेक्ट गंगा का पूरा नाम गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट है. इस योजना का उद्देश्य यूपी के गांवों तक गंगा फाइबर के जरिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना है. रिपोर्ट के अनुसार, पहले फेज में इस योजना को उत् प्रदेश के 21 जिलों में लागू किया जा रहा है, जिसमें श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर जैसे सीमावर्ती जिले भी शामिल हैं.यूपी सरकार का लक्ष्य लगभग 20 लाख ग्रामीण परिवारों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है. इस काम में हिंदूजा ग्रुप की कंपनी वनओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड नॉलेज पार्टनर के तौर पर सहयोग कर रही है.

युवा बनेंगे डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर

गांवों में केवल इंटरनेट ही नहीं पहुंचेगा, बल्कि रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे. इस प्रोजेक्ट के जरिए करीब 1.5 लाख से अधिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स मिलने की उम्मीद है. इस योजना के तहत पंचायत स्तर पर 8,000 से 10,000 युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर (DSP) बनाया जाएगा. बता दें कि इन युवाओं को अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन भी मिल सकेगा. इससे युवा आत्मनिर्भर बनकर अपने ही गांव में डिजिटल उद्यमी बन सकेंगे.

महिलाओ की 50% भागीदारी

प्रोजेक्ट गंगा में सरकार ने 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी का बड़ा लक्ष्य रखा है. इसे बीसी सखी मॉडल की तर्ज पर चलाया जाएगा, जहां ग्रामीण महिलाएं डिजिटल सेवाओं की बागडोर संभालेंगी. सरकार की योजना के अनुसार, जब गांव की महिलाएं खुद इंटरनेट सर्विस और डिजिटल कामकाज को संभालेंगी, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत मिलेगी और महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगी.

ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी आ जाने से यूपी के गांव खुद-ब-खुद ही स्मार्ट विलेज में तब्दील हो जाएंगे. बच्चों को बेहतरीन ई-एजुकेशन (ऑनलाइन पढ़ाई) मिल सकेगी और बीमार होने पर शहर भागे बिना लोग टेलीमेडिसिन के जरिए डॉक्टरों से सलाह ले सकेंगे. इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और गुड गवर्नेंस को हर घर तक पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी. कुल मिलाकर, प्रोजेक्ट गंगा यूपी के गांवों के विकास के लिए एक गेम-चेंजर साबित होने वाला है.