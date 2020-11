How to safe from WhatsApp OTP scam: WhatsApp दुनिया भर में सबसे पॉप्युलर मैसेजिंग ऐप है. इस पॉप्युलैरिटी की वजह से हैकर्स की भी इस पर नजर रहती है. इन दिनों WhatsApp OTP स्कैम सुर्खियों में है. हैकर्स मात्र एक OTP के जरिए किसी के भी वॉट्सऐप अकाउंट को हैक कर ले रहे हैं. आइए आपको बताते हैं कि वॉट्सऐप OTP स्कैम क्या है और इससे कैसे बचें. Also Read - WhatsApp Upcoming Features: WhatsApp में जल्द आ रहे ये 4 कमाल के फीचर, चैटिंग होगी मजेदार

What is WhatsApp OTP Scam (वॉट्सऐप OTP स्कैम क्या है?)

WhatsApp का नया अकाउंट बनाने या नए डिवाइस में वॉट्सऐप सेटअप करने के दौरान वॉट्सऐप उस मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजता है. इस OTP को भरने के बाद ही नया वॉट्सऐप अकाउंट या नए डिवाइस पर वॉट्सऐप अकाउंट चालू होता है. हैकर्स किसी यूजर के वॉट्सऐप अकाउंट को हैकर करने के लिए इसी OTP फीचर की मदद ले रहे हैं.

हैकर्स जिस यूजर को निशाना बनाते हैं, उन्हें यह बताते हुए मैसेज करते हैं कि वह (हैकर) उनका दोस्त या जानने वाला है. कई बार यह मैसेज आपके जानने वाले किसी शख्स के नंबर से ही हो सकता है. हैकर आपसे कहेगा कि कुछ इमर्जेंसी है. उसका वॉट्सऐप अकाउंट लॉक हो गया है और उसके मोबाइल नंबर पर OTP नहीं आ रहा है. ऐसे में उसे आपकी मदद चाहिए. वो कहेगा कि वह आपके नंबर पर OTP मंगा रहा है, जिसे वह अपने साथ शेयर करने के लिए कहेगा.

हैकर के साथ OTP शेयर करते ही आपका वॉट्सऐप अकाउंट आपके डिवाइस से लॉग आउट हो जाएगा. साथ ही ऐप पर मैसेज मिलेगा कि आप अपने डिवाइस पर अकाउंट से लॉग आउट हो गए हैं और किसी दूसरे डिवाइस पर आपके नंबर से वॉट्सऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है.

OTP का वॉट्सऐप हैक होने से क्या कनेक्शन?

दरअसल, हैकर किसी यूजर का वॉट्सऐप अकाउंट हैक करने के लिए ठीक वैसा ही करता है, जैसे कोई यूजर वॉट्सऐप अकाउंट शुरू करता है. हैकर किसी डिवाइस में वॉट्सऐप पर आपका मोबाइल नंबर डालता है, जिसके बाद आपको OTP मिलता है. इसकी के बाद वह आपसे मदद के लिए कहता है. अगर आपने झांसे में आकर OTP शेयर कर दिया, तो आपके नंबर से हैकर अपने डिवाइस में वॉट्सऐप यूज करना शुरू कर देगा.

वॉट्सऐप हैक होने पर क्या करें?

अगर आप हैकर के झांसे में आ गए और उसे आपके वॉट्सऐप अकाउंट का एक्सेस मिल गया, तो आपको अपना वॉट्सऐप तुरंत रिसेट कर देना चाहिए. आपको फिर से वैसे ही वॉट्सऐप पर लॉग-इन करना होगा, जैसे पहली बार अकाउंट बनाने के दौरान लॉग-इन किया होगा. इससे फिर से आपके नंबर पर OTP आएगा और आप अपने डिवाइस पर वॉट्सऐप का एक्सेस पा लेंगे. वहीं, हैकर के डिवाइस से आपका वॉट्सऐप अकाउंट लॉग-आउट हो जाएगा.

WhatsApp OTP स्कैम से कैसे बचें?

– हमेशा याद रखें कि वॉट्सऐप कभी भी बिना मांगे आपको OTP नहीं भेजता है. इसका मतबल जब तक आप OTP के लिए रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आपके नंबर पर OTP नहीं आएगा.

– अगर बिना रिक्वेस्ट के आपके पास OTP आता है, तो उसे नजरअंदाज कर दें और किसी के साथ शेयर न करें.

– कोई दोस्त, रिश्तेदार या परिवार का सदस्य टेक्स्ट मैसेज करके OTP मंगता है, तो पहले उसे कॉल करके कन्फर्म करें कि वह आपका जानने वाला है या नहीं. इसके बाद अगर वाकई वह परिवार का सदस्य या दोस्त है और आपको उसके साथ OTP शेयर करने की जरूरत समझ में आता है, तभी OTP शेयर करें.

– वॉट्सऐप पर अतिरिक्त सेफ्टी के लिए टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐक्टिवेट कर लेना चाहिए. इसके लिए आपको वॉट्सऐप में टॉप राइट कॉर्नर में तीन डॉट पर क्लिक करना होगा, फिर सेटिंग्स और उसके बाद अकाउंट ऑप्शन में जाना होगा, जहां टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑप्शन मिल जाएगा.