क्या है X मनी? जिस कमाई पर एलन मस्क देंगे 6% ब्याज और 10 मिलियन डॉलर तक का बीमा, जानें कैसे करेगा ये काम

अरबपति एलन मस्क (Elon Musk) ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X को एक एवरीथिंग ऐप (Everything App) में बदलने की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने अमेरिका में अपने Premium और Premium+ सब्सक्राइबर्स के लिए एक नई इन-ऐप डिजिटल पेमेंट और बैंकिंग सेवा X Money की शुरुआत की है. इस सेवा के जरिए यूजर्स ऐप से बाहर निकले बिना ही पैसे भेजने, बिल जमा करने, वेतन प्राप्त करने और अपनी जमा राशि पर शानदार ब्याज कमाने जैसे वित्तीय काम आसानी से कर सकेंगे.
X Money यूजर्स को रोजमर्रा की बैंकिंग जरूरतों के लिए कई बेहतरीन सुविधाएं देता है. इस सेवा के माध्यम से यूजर्स बिना किसी ट्रांसफर फीस के केवल एक-दूसरे के X हैंडल का उपयोग करके सीधे पैसे भेज और प्राप्त कर सकते हैं. इसके साथ ही, ऐप में बिल भुगतान, वायर ट्रांसफर, फिजिकल चेक भेजने और डायरेक्ट डिपॉजिट के जरिए वेतन हासिल करने जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं.
इसमें एक स्पेशल विजा डेबिट कार्ड भी जुड़ा हुआ है, जिसे X Card नाम दिया गया है. इस कार्ड का इस्तेमाल करके पात्र खरीदारी करने पर यूजर्स को 3% तक का कैशबैक मिलता है. इस कार्ड में कोई विदेशी लेन-देन शुल्क (Foreign Transaction Fees) नहीं लागू होता और ATM से मुफ्त में पैसे निकाले जा सकते हैं. यह कार्ड Apple Pay और Google Pay जैसे डिजिटल वॉलेट को सपोर्ट करता है. सुरक्षा के लिहाज से इसमें पारंपरिक पासवर्ड के बजाय पास-की (Passkeys) तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यूजर्स अपनी सुविधा अनुसार ट्रांजेक्शन लिमिट भी तय कर सकते हैं.
With Money, you get:
• Free, instant transfers on
• Up to 6.00% APY
• 3% cashback on eligible purchases with the Card
• Early direct deposit — up to two days before your normal payday
• Wires, checks, and free ATM withdrawals
• Fast, dedicated support when you…
— X Money (@XMoney) July 27, 2026
X Money का सबसे आकर्षक पहलू इस पर मिलने वाला रिटर्न और जमा राशि की सुरक्षा है. प्लेटफॉर्म के Premium+ सब्सक्राइबर्स अपने योग्य डिपॉजिट पर 6% तक का सालाना ब्याज अर्जित कर सकते हैं, जबकि Premium यूजर्स भी डायरेक्ट डिपॉजिट की शर्तें पूरी करके इस ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं. यहां ध्यान देना जरूरी है कि X खुद कोई बैंक नहीं है. इसके जमा खाते न्यू जर्सी स्थित क्रॉस रिवर बैंक द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं, जो FDIC सदस्य के रूप में $250,000 तक का मानक बीमा प्रदान करता है. इसके अलावा, X एक विशेष कैश स्वीप प्रोग्राम (Cash Sweep Programme) चलाता है जो यूजर के फंड को कई पार्टनर बैंकों में बांट देता है. इस सिस्टम के माध्यम से विशिष्ट परिस्थितियों में पार्टनर बैंक के विफल होने पर कुल मिलाकर 10 मिलियन डॉलर ($10M) तक का FDIC पास-थ्रू इंश्योरेंस कवर मिल सकता है.
फिलहाल X Money केवल पारंपरिक फ़िएट करेंसी को सपोर्ट करता है और इसमें बिटकॉइन या क्रिप्टोकरेंसी का कोई सपोर्ट नहीं दिया गया है, हालांकि भविष्य में स्टेबलकॉइन फीचर्स जोड़ने पर विचार किया जा सकता है. नियामक मंजूरी की बात करें तो X Payments को अमेरिका के 41 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में मनी ट्रांसमीटर लाइसेंस मिल चुका है, लेकिन न्यूयॉर्क और मैसाचुसेट्स जैसे राज्यों में अभी मंजूरी का इंतजार है. इसके अलावा, अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने भी उपभोक्ता सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता को लेकर इस सेवा पर चिंताएं जताई हैं.
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