Whatsapp and Instagram down: शुक्रवार देर रात को व्हाट्सएप (Whatsapp), इंस्टाग्राम (Instagram) और फेसबुक मैसेंजर (Facebook Messenger) डाउन हो गया. यूजर को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर्स यूज करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. रात करीब 11 बजे कई व्हाट्सएप यूजर्स ने मैसेज भेजने और रिसीव करने में परेशानी की शिकायत की. Also Read - Instagram Down: दुनिया के कई हिस्सों में ठप्प हुआ इंस्टाग्राम, भारत में एंड्रॉइड यूजर्स को हो रही परेशानी

इसके साथ-साथ ट्विटर पर #whatsappdown टॉप ट्रेंड करने लगा. उधर, फोटो-मैसेजिंग ऐप इस्टाग्राम पर भी यूजर्स कोई नया पोस्ट नहीं देख पा रहे हैं. पोस्ट करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इसके साथ कई जगहों पर Instagram खोलने पर 5xx Server Error शो कर रहा है. Also Read - पूरी दुनिया में डाउन रहा Instagram, यूजर्स के ऐसे आए रिएक्शन

दुनिया भर के यूजर्स को व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और फेसबुक में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई जगहों पर फेसबुक काम कर रहा है, लेकिन फेसबुक मैसेंजर्स पर यूजर्स न तो कोई मैसेज भेज पा रहे हैं और न ही रिसीव कर पा रहे हैं.

Whatsapp डाउन होने के बाद ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई है.

