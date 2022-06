Whatsapp New Features: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp की खासियत है कि इसमें आए दिन नए फीचर्स व अपडेट पेश होते रहते हैं जो कि यूजर्स को नया व खास एक्सपीरियंस देते हैं. WhatsApp अपने यूजर्स की सुविधाओं और जरूरतों को खास ध्यान रखता है और यही वजह है कि कंपनी के यूजर्स की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. इस बार भी कंपनी ने अपने यूजर्स को शानदार तोहफा देते हुए ग्रुप कॉल के लिए तीन नए फीचर्स पेश किए हैं.Also Read - BSNL का धांसू प्लान, 90 दिनों की वैलिडिटी के साथ पाएं डेली 2GB डाटा और कई बेनिफिट्स

WhatsApp ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए नए फीचर्स का खुलासा करते हुए कहा है कि अब यूजर्स को ग्रुप चैट में एक खास एक्सपीरियंस प्राप्त होगा. बता दें कि ये फीचर्स ग्रुप कॉलिंग के दौरान बेहद ही उपयोग साबित होंगे. आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल से.

☎️ We’ve added a few updates to a WhatsApp favorite! When it comes to group calls, now you can:

🔇 Mute others

✉️ Message specific people

🙋 See a banner when someone joins offscreen

