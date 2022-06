Whatsapp New Feature: WhatsApp यूजर्स लंबे समय से एक बेहद ही खास फीचर का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार यह इंतजार अब खत्म हो गया है. बता दें कि मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि इस फीचर (Whatsapp Data Transfer) के लिए यूजर्स ने सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट की थी. आपको (Android to iOS Data Transfer) यह जानकर खुशी होगी कि अब आप एंड्राइड फोन से आईफोन में आसानी से डाटा ट्रांसफर कर पाएंगे. क्योंकि कंपनी ने इसके लिए आधिकारिक तौर पर नया फीचर रोलआउट कर दिया है.Also Read - Instagram यूजर्स हुए परेशान, स्टोरीज पोस्ट करने में आ रही ये बड़ी समस्या

WhatsApp का नया फीचर आपके व्हाट्सऐप अकाउंट की सभी जानकारी के साथ ही प्रोफाइल फोटो, चैट्स, ग्रुप चैट्स, चैट हिस्ट्री और मीडिया को चुटकियों में आईफोन पर ट्रांसफर कर देगा. बता दें कि फिलहाल इस फीचर को बीटा वर्जन में रोलआउट किया गया है. लेकिन कंपनी जल्द ही इसे सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध करा सकती है.

Mark Zuckerberg announces the ability to move chats to iOS!

Mark Zuckerberg just revealed on Facebook another top requested feature for WhatsApp: the ability to transfer our chat history from Android to iOS!https://t.co/TParp0dWF7

