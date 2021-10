इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर आए दिन नए फीचर्स और अपडेट आते रहते हैं. वहीं काफी समय से चर्चा है कि कंपनी एक ग्रुप कॉलिंग फीचर पर काम कर रही है जो कि यूजर्स के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा. वहीं अब कंपनी ने इस फीचर को पेश (Whatsapp Group Call) कर दिया है. इसे joinable calls feature नाम दिया गया है और इसका इस्तेमाल ग्रुप कॉल (Whatsapp Joinable Feature) में किया जाएगा. कंपनी ने खुलासा किया है कि इस फीचर की मदद से अब यूजर्स ग्रुप कॉल मिस (Group Chat) होने पर बीच में भी कॉल को ज्वाइन कर सकेंगे. आइए जानते हैं (Social Media) इस फीचर के बारे में डिटेल से.Also Read - Free Fire Redeem Codes 20 October 2021: वेपन लूट क्रेट समेत आज पा सकते हैं कई एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स

WhatsApp ने अपने नए फीचर की जानकारी आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के जरिए शेयर की है. ​जिसमें बताया गया है कि यदि आपने WhatsApp पर कोई जरूरी ग्रुप कॉल मिस कर दी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब आप बीच में भी ग्रुप कॉल ज्वाइन कर सकते हैं. यदि कॉल अभी भी जारी है कि आप drop off करके कॉल को ज्वाइन कर सकते हैं. ये फीचर ऐसे यूजर्स के लिए बेहद ही उपयोगी साबित होगा जो कि आजकल वर्क फ्रॉम कर रहे हैं और WhatsApp का इस्तेमाल अपनी जरूरी मीटिंग्स आदि के लिए करते हैं. अभी तक ग्रुप कॉल मिस होने पर आपको किसी को मैसेज करके उसमें ज्वाइन करने के लिए बोलना पड़ता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा.

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev

— WhatsApp (@WhatsApp) October 18, 2021