  • Hindi
  • Technology
  • Whatsapp Are Not Working In Older Android Phones From September 2026 Check Details

सितंबर से इन फोन में नहीं काम करेगा WhatsApp, अभी चेक कर लें कहीं आपना स्मार्टफोन लिस्ट में शामिल

WhatsApp को लेकर एक बड़ी खबर आई है.कंपनी के अनुसार सितंबर के दूसरे हफ्ते से इन मोबाइल में WhatsApp सपोर्ट नहीं करेगा.

Published date india.com Published: April 27, 2026 4:26 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Whatsapp will not support these devices
Whatsapp will not support these devices

WhatsApp इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए जरूरी खबर है. WhatsApp इस साल के आखिर में Android के पुराने वर्शन के लिए सपोर्ट बंद करने की प्लानिंग कर रहा है. इसका मतलब है कि कुछ Android स्मार्टफोन पर WhatsApp नहीं चल पाएगा. यह कंपनी की उस ऐलान के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि सितंबर के दूसरे हफ्ते से, Android 6.0 से कम वर्शन पर चलने वाले डिवाइस पर WhatsApp का सपोर्ट नहीं करेगा, जिससे Android 5.0 और 5.1 का सपोर्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा.

अपडेट को लेकर कंपनी ने क्या कहा?

इस बदलाव को लेकर कंपनी का कहना है कि इस अपडेट का मकसद WhatsApp पर परफॉर्मेंस, सुरक्षा और नए फीचर के साथ कम्पैटिबिलिटी देना है. जिन्हें पुराने सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करते हैं. कुछ ही महीनों में Android 17 आने ही वाला है. वहीं बड़ी संख्या में यूजर, खासकर भारत, ब्राजील और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में, अभी भी ऐसे डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं जिन्हें अब मैन्युफैक्चरर से अपडेट नहीं मिलते.

ये भी पढ़े:  पार्किंग में कार भूल जाते हैं? Google Maps का ये ट्रिक बचाएगा आपका समय, जानिए स्मार्ट जुगाड़

ऐप के अंदर दिख रहा है अलर्ट

यह पक्का करने के लिए कि सभी को इस बारे में पता चले, WhatsApp ने ऐप के अंदर ही अलर्ट दिखाना शुरू कर दिया है, जो प्रभावित यूजर को इस आने वाले बदलाव के बारे में बता रहे हैं. एक बार सपोर्ट खत्म हो जाने के बाद, ऐप इन डिवाइस पर काम करना बंद कर देगा. और अगर यूजर ऐप का इस्तेमाल जारी रखना चाहते हैं, तो उन्हें या तो अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना होगा (अगर मुमकिन हो) या फिर कोई नया स्मार्टफोन लेना होगा.

जरूर कर लें ये काम

इसके अलावा, कंपनी यूजर को यह भी सलाह दे रही है कि वे अपना डेटा खोने से बचने के लिए अपनी चैट का बैकअप ले लें. यह क्लाउड सर्विस के जरिए या डिवाइस पर लोकल कॉपी सेव करके किया जा सकता है, जिसे बाद में मैन्युअली ट्रांसफर किया जा सकता है. यह अपडेट सिर्फ Android डिवाइस पर लागू होता है, जबकि iPhone और iPad इस्तेमाल करने वाले यूजर को सपोर्ट मिलता रहेगा, बशर्ते वे iOS के कम्पैटिबल वर्शन इस्तेमाल कर रहे हों.

नए फीचर की टेस्टिंग

इस बीच, WhatsApp कई नए फीचर की टेस्टिंग भी कर रहा है, जिसमें ‘WhatsApp Plus’ नाम का एक सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. इस प्लान में कस्टम थीम, ज्यादा पिन की गई चैट और खास स्टिकर जैसे फायदे मिल सकते हैं. यह प्लेटफॉर्म आसान मल्टीटास्किंग के लिए नोटिफिकेशन बबल, iOS पर प्राइवेट चैट की समरी और बिजनेस मैसेज को मैनेज करने के टूल पर भी काम कर रहा है.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Rishabh Kumar

Rishabh Kumar

ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Technology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.