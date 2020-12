WhatsApp Carts Feature: WhatsApp लगातार नए फीचर्स ला रहा है, जिससे यूजर्स को कई तरह की नई सुविधाएं मिल रही हैं. इस पॉप्युलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में करीब एक महीने पहले शॉपिंग बटन फीचर जोड़ा गया था. अब WhatsApp ने एक नया फीचर Carts पेश किया है, जो WhatsApp पर शॉपिंग को और आसान बनाएगा. वॉट्सऐप का ‘कार्ट’ फीचर किसी ई-कॉमर्स साइट के ‘ऐड टु कार्ट’ बटन की तरह ही है. इस फीचर से यूजर्स एक बार में कई आइटम ऑर्डर कर पाएंगे. Also Read - How to check WhatsApp Status secretly: सीक्रेट तरीके से कैसे चेक करें किसी का WhatsApp स्टेटस? जानें ट्रिक

WhatsApp ने कहा है कि Carts फीचर से यूजर्स वॉट्सऐप पर कैटलॉग ब्राउज करने, कई प्रॉडक्ट सेलेक्ट करने और ऑर्डर करने का काम कर सकते हैं. यह सब एक मैसेज की तरह किया जा सकेगा. इससे किसी बिजनस के लिए ऑर्डर इन्क्वॉयरी को चेक करना, कस्टमर रिक्वेस्ट मैनेज करने और सेल्स क्लोज करने में आसानी रहेगी. आइए बताते हैं कि WhatsApp Carts फीचर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. Also Read - अब WhatsApp पर ही मिल जाएगी ट्रेन की Live Location, PNR Status सहित सभी जरूरी जानकारी

कैसे यूज करें वॉट्सऐप कार्ट्स? (how to use WhatsApp Carts)

– वॉट्सऐप ओपन करें.

– उस बिजनस प्रोफाइल पर जाएं जहां से आप शॉपिंग करना चाहते हैं.

– अब कॉल बटन के बगल में मौजूद शॉपिंग बटन आइकन पर टैप करें. इससे आप कैटलॉग ब्राउज कर पाएंगे.

– एक बार कैटलॉग खुल जाने पर आप प्रॉडक्ट ब्राउज कर पाएंगे.

– अपनी पसंद के प्रॉडक्ट पर टैप करें.

– अब Message Business और Add to Cart नाम से दो ऑप्शन दिखेंगे.

– अगर प्रॉडक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो Message Business ऑप्शन चुनें और अगर इसे खरीदना चाहते हैं तो Add to Cart ऑप्शन पर टैप करें.

– View Cart ऑप्शन पर टैप करके आप उन सभी प्रॉडक्ट्स को देख सकते हैं, जिन्हें आपने कार्ट में ऐड किया है.

– Add More ऑप्शन पर टैप करके एक बार में कई प्रॉडक्ट को कार्ट में ऐड कर सकते हैं. लिस्ट पूरी हो जाने के बाद इसे सेलर को भेज सकते हैं.

– View Cart ऑप्शन पर टैप करके कभी भी ऑर्डर की डीटेल चेक कर सकते हैं. Also Read - Gas Cylinder Booking Through WhatsApp: अब व्हाट्स एप से बुक करें गैस सिलिंडर, जानें नंबर और आसान तरीका