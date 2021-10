Whatsapp Chat Backup End to End Encryption: फेसबुक के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप (whatsapp news) ने एक पोस्ट के जरिये बताया कि सभी आईओएस और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड चैट बैकअप (chat backup end to end encryption) को रोल आउट कर दिया गया है. बात दें कि इस नए अपडेट के साथ, यदि कोई यूजर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन (whatsapp encryption) के साथ अपनी चैट हिस्ट्री का बैकअप लेने का विकल्प चुनता है, तो यह केवल उसके लिए ही यूजफुल होगा, और कोई भी यूजर उस बैकअप को अनलॉक करने में सक्षम नहीं होंगे. न तो व्हाट्सएप और न ही बैकअप सेवा प्रदाता, अपने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन बैकअप तक पहुंच पाएंगे. यानी एंड टु एंड एन्क्रिप्शन की वजह से यूजर्स की चैट कोई दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता है.Also Read - WhatsApp में जल्द ऐड होंगे कई कमाल के फीचर्स, जो बदल देंगे आपका चैटिंग एक्सपीरियंस

व्हाट्सएप ये फीचर इसलिए भी लेकर आई है क्योंकि कंपनी पर कई बार आरोप लगते रहते हैं कि यूजर्स की चैट लीक हो जाती है. रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है कि ज्यादातर समय वॉट्सऐप चैट्स बैकअप से ही लीक होती हैं, क्योंकि बैकअप में अब तक एंड टु एंड एन्क्रिप्शन नहीं दिया जाता था. हालांकि अब व्हाट्सऐप ने चैट बैकअप के लिए भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जारी किया है. Also Read - WhatsApp लेकर आ रहा है कमाल का फीचर, अब हर कोई नहीं देख पाएगा आपकी प्रोफाइल फोटो

जानिए कैसे करें ऑन (How to enable whatsapp chat backup end to end encryption) Also Read - क्यों Down हो गए थे Facebook, Whatsapp और Instagram? सामने आई वजह...

सबसे पहले तो अपने whatsapp app को अपडेट करें. अब व्हाट्सएप खोलें और सेटिंग्स में जाएं. सेटिंग्स के अंदर चैट पर क्लिक करें और Chat विकल्प के अंदर चैट बैकअप पर क्लिक करें. जिसके बाद एंड-टू-एंड एनक्रिप्टेड बैकअप (backup end to end encryption) पर जाएं. यहां टैप करके Next पर क्लिक करें. इसके बाद आपको एक एन्क्रिप्शन Key या Password बनाने के लिए कहा जाएगा.

अब कोई भी अपनी पसंद के पासवर्ड या 64 अंकों की एन्क्रिप्शन Key के साथ अपने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड बैकअप को सुरक्षित कर सकता है, जिसका अर्थ है कि कोई और नहीं बल्कि केवल उपयोगकर्ता ही बैकअप का इस्तेमाल कर पाएगा. बता दें कि व्हाट्सऐप चैट का बैकअप तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम फोन बदलते हैं. नए फोन में आप अपने बैकअप के जरिए वही पुराने मैसेजेस पा सकते हैं.

कंपनी ने कहा, “यह फीचर्स लोगों को उनकी डिजिटल बातचीत के लिए अधिक गोपनीयता और सुरक्षा प्रदान करेगी और यह एक जिम्मेदारी है जिसे हम हल्के में नहीं लेते हैं. इसे देखते हुए, हम आईओएस और एंड्रॉइड पर लोगों के लिए एक विश्वसनीय उपयोगकर्ता अनुभव सुनिश्चित करने के लिए दुनिया में इसे धीरे-धीरे शुरू कर रहे हैं. ”

(इनपुट एजेंसी)