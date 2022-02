Whatsapp Delete For Everyone Feature: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp एक अपडेट पर काम कर रही है और इसे जल्द ही एंड्राइड फोन यूजर्स के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. सामने आई रिपोर्ट के अनुसार कंपनी Delete for Everyone फीचर की टाइम लिमिट में बदलाव करने वाली है. फिलहाल आप इस फीचर को एक घंटे, आठ मिनट या 16 सेकेंड के लिए सेट कर सकते हैं. लेकिन अपडेट के बाद यह टाइम लिमिट बढ़कर दो दिन से ज्यादा की हो जाएगी.Also Read - Airtel का सबसे सस्ता प्लान! मात्र 58 रुपये में पाएं 3GB डाटा और कॉलिंग का लाभ, जानें डिटेल

Delete for Everyone फीचर की बात करें तो इसमें आप किसी मैसेज को ऑटोमेटिकली डिलीट करने के लिए फीचर में दी गई समयसीमा सेट करते हैं. सेट की गई समयसीमा में मैसेज अपने आप डिलीट हो जाते हैं. लेकिन WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी एंड्राइड वर्जन 2.22.410 अपडेट पर काम कर रही है. जिसके बाद Delete for Everyone में यूजर्स को मैसेज डिलीट करने के लिए ढाई दिन का समय मिलेगा. जैसे कि अपडेट के नाम से स्पष्ट है कि यह फीचर फिलहाल एंड्राइड फोन यूजर्स के लिए ही आएगा.