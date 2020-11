WhatsApp Disappearing Messages: WhatsApp का Disappearing Messages फीचर जल्द लॉन्च होने वाला है. लेटेस्ट रिपोर्ट दावा किया गया है कि वॉट्सऐप में आने वाले अपडेट के साथ इस नए फीचर को रिलीज किया जाएगा. WhatsApp Disappearing Messages फीचर आने के बाद यूजर्स को सात दिन बाद चैट से अपने आप मैसेज गायब करने की सुविधा मिलेगी. यह फीचर इंडिविडुअल और ग्रुप, दोनों चैट के लिए होगा. Also Read - How to record WhatsApp call: ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं WhatsApp कॉल, बड़े काम की है ये ट्रिक

Wabetainfo के मुताबिक, वॉट्सऐप Disappearing Messages फीचर के लिए 7 दिन का समय तय किया गया है. यूजर्स को इसे कस्टमाइज करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी यूजर अपने हिसाब से टाइम सेट नहीं कर पाएंगे. डिसअपीयरिंग फीचर को एक बार इनेबल करने के बाद सभी नए मैसेज 7 दिन बाद अपने आप एक्सपायर हो जाएंगे. Also Read - WhatsApp Advanced Search: WhatsApp में आया शानदार फीचर और कई नए इमोजी, मजेदार होगी चैटिंग

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर यूजर चैट को 7 दिनों तक ओपन नहीं करता है तो मैसेज गायब हो जाएंगे, लेकिन अगर नोटिफिकेशन पैनल को क्लियर नहीं किया है तो वहां पर मैसेज दिख सकते हैं. वॉट्सऐप ने कहा है कि यह नया फीचर ऐप पर भेजे या रिसीव किए गए मैसेज को प्रभावित नहीं करेगा. Also Read - WhatsApp New Features: WhatsApp में आए कई शानदार फीचर, जानें पूरी डीटेल

गूगल ड्राइव पर देख पाएंगे गायब हुए मैसेज

रिपोर्ट्स के अनुसार, अगर यूजर मैसेज के गायब होने से पहले चैट्स का बैकअप ले लेता है, तो उसे गूगल ड्राइव पर देखा जा सकेगा. हालांकि, बैकअप से डिसअपीयर मैसेज को रीस्टोर नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि वे डिलीट हो जाएंगे. डिसअपीयरिंग मैसेज को फॉरवर्ड करने के साथ ही स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकेगा.

डिसअपीयरिंग फोटो और वीडियो को गैलरी में सेव करने की सुविधा मिलेगी. इसके लिए ऐप में Save to Camera Roll ऑप्शन होगा, जिसे मैनुअली इनेबल करना पड़ेगा. वॉट्सऐप का यह नया फीचर बाय डिफॉल्ट ऐप में इनेबल नहीं होगा. इसे मैनुअली इनेबल करना होगा.