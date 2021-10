Whatsapp Fake Message: फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होते ही कंपनियों के बीच लोगों को लुभाने की होड़ लगी हुई है और इसलिए कई आकर्षक ऑफर भी पेश किए जा रहे हैं. स्मार्टफोन से लेकर कार कंपनियां तक शानदार ऑफर पेश कर रही हैं क्योंकि नवरात्रि में अधिकतर लोगा स्मार्टफोन व नई कार खरीदते हैं. ऐसे ऑफर्स पर हैकर्स की भी नजर होती है जो कि यूजर्स को गुमराह उनका डाटा चोरी कर लेते हैं. हाल ही में Tata Groups के नाम पर ऐसा ही एक मामला सामने आया है. जिसमें Whatsapp पर यूजर्स को Tata Group के नाम से एक मैसे​ज भेजा जा रहा है. तेजी से वायरल हो रहे इस मैसेज को हर कोई फॉरवर्ड कर रहा है. क्योंकि इसमें Tata Group की आरे से फ्री कार जीतने का मौका मिल रहा है. आइए जानते हैं इस मैसेज की सच्चाई!Also Read - Android 12: Google ने रिलीज किया Android 12, सबसे पहले इन डिवाइस में मिलेगी अपडेट

Tata Group ने बताया इस मैसेज को फेक

अगर आप भी Whatsapp का उपयोग करते हैं तो आपके भी जरूर Tata Groups के नाम से एक मैसेज आया होगा. इस मैसेज में कहा गया है कि Tata Groups अपनी 150वीं सालगिरह बना रहा है ​और इस मौके पर आपको Tata Groups की और Nexon EV कार जीतने का मौका मिल रहा है. लेकिन बता दें कि यह मैसेज पूरी तरह से फेक हैं और Tata Groups की ओर से ट्विटर पर एक पोस्ट के माध्यम से स्पष्ट किया है कि कंपनी इस तरह का कोई मैसेज नहीं भेज रही. इससे होने वाले नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे. साथ ही कंपनी ने लोगों से अनुरोध किया है कि इस मैसेज में दिए गए लिंक पर क्लिक न करें.

#FakeNotSafe

Tata Group or its companies are not responsible for this promotional activity. Please do not click on the link and/or forward it to others. Know more here: https://t.co/jJNfybI9ww pic.twitter.com/AA38T0oqHn — Tata Group (@TataCompanies) October 1, 2021



क्या है इस मैसेज में?

Whatsapp पर वायरल हो रहे मैसेज में कहा गया है कि यह Tata Groups की ओर है. इसमें लिखा है, 'Congratulations! Tata Groups. 150th Anniversary Celebration! Through the questionnaire, you will have a chance to get Tata Nexon EV' इसके साथ ही एक लिंक भी दिया गया है. इस लिंक में आपको आपको कुछ सवालों के जवाब देने हैं जो कि इस तरह हैं.

सवाल 1 : Do you know Tata Groups. ?

सवाल 2 : How old are you ?

सवाल 3 : How do you think of Tata Groups. ?

सवाल 4 : Are you male or female ?

इन सवालों का जवाब देने के बाद आपसे अगले पेज पर जाने को कहा जाएगा और वहां इस लिंक को Whatsapp पर 3 लोगों से शेयर करने के लिए कहा जाएगा. शेयर करने के बाद कंटीन्यू करने पर आप अपने प्राइज का क्लेम कर सकते हैं.