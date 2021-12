WhatsApp Features 2021: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp यूजर्स के बीच (Year Ender 2021) एक लोकप्रिय ऐप बन गया है और इसकी वजह है कि कंपनी समय-समय पर नए अपडेट व फीचर्स पेश करती रहती है. इस साल यानि 2021 में भी WhatsApp ने कई ऐसे फीचर्स पेश किए जो कि यूजर्स के लिए उपयोगी होने के साथ ही बेहद ही शानदार भी हैं. WhatsApp द्वारा इस साल लॉन्च किए फीचर्स को यूजर्स ने काफी पसंद भी किया है, क्योंकि इन फीचर्स से चैटिंग एक्सपीरियंस को ​पूरी तरह से बदल दिया है. आइए जानते हैं इस साल लॉन्च हुए WhatsApp के टॉप 6 फीचर्स के बारे में डिटेल से.Also Read - Vodafone idea यूजर्स को मिल रही हैं ये तीन सर्विसेज, जो Jio और Airtel को देंगी कड़ी टक्कर

View Once

WhatsApp ने इस साल View Once फीचर को लॉन्च किया है. ये फीचर बेहद ही खास है. इस फीचर की खासियत है कि यह फीचर चैट पर आने वाले फोटो और वीडियो को एक बार देखने के बाद डिलीट कर देता है. इससे यूजर्स प्राइवेसी कंट्रोल में रहती है और आप यदि अपने फोटो व वीडियो को सिक्योर रख सकते हैं.

Transfer Chats

WhatsApp ने अपने एंड्राइड और आईओएस यूजर्स के लिए ट्रांसफर चैट फीचर को पेश किया है. इस फीचर की मदद से आईफोन यूजर्स अपने डाटा को एंड्राइड डिवाइस पर ट्रांसफर कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए यूजर्स को यूएसबी लाइटनिंग केबल की जरूरत होगी.

Mute videos before sharing

इस साल लॉन्च किए गए इस फीचर की मदद से WhatsApp पर किसी वीडियो को शेयर करने से पहले उसे म्यूट कर सकते हैं. यदि आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में आने वाले शोर से बचाने के लिए उस वीडियो को म्यूट करके भेज सकते हैं.

Make calls on PC

सबसे खास फीचर Make calls on PC है और इसे WhatsApp वेब के लिए पेश किया गया है. अब यूजर्स WhatsApp वेब के माध्यम से भी वीडियो और वॉयस कॉलिंग का मजा ले सकते हैं. जबकि अभी तक यह सुविधा केवल फोन के लिए ही उपलब्ध थी.

Send and receive money

WhatsApp Payments को साल 2020 में पेश किया था और इस साल से यह फीचर एंड्राइड व आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गया है. वहीं अब कंपनी ने पेमेंट्स बैकग्राउंड फीचर को पेश किया है. इसके तहत UPI सिस्टम पर भी आसानी से पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं.

Multi-device feature

WhatsApp यूजर्स को इस साल सबसे खास फीचर मिला जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है. अब WhatsApp यूजर्स एक ही अकाउंट पर मल्टी डिवाइस में भी उपयोग कर सकते हैं. इसके लिए आपको प्राइमरी अकाउंट को लॉगआउट करने की जरूरत नहीं है.