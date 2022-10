WhatsApp goes down: आजकल WhatsApp हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हो गया है. खासतौर पर कल दिवाली के अवसर पर लोगों ने एक-दूसरे को शुभकामना संदेश भेजने के लिए व्हाट्सएप का भरपूर उपयोग किया. लेकिन आज यानी मंगलवार 25 अक्टूबर को व्हाट्सएप में कुछ दिक्कतें आ रही हैं. कुछ यूजर्स को इस मैसेजिंग एप को इस्तेमाल करने में कई तरह की समस्याएं हो रही हैं. व्हाट्सएप की पैरेंट कंपनी मेटा ने भी इस समस्या को समझा है और अपने एक बयान में कहा है कि वह मामले को समझ रहे हैं और जल्द से जल्द व्हाट्सएप में आई समस्या को ठीक कर लिया जाएगा.Also Read - WhatsApp Down: व्हाट्सऐप का सर्वर हुआ डाउन, मजेदार मीम्स होने लगे वायरल, यहां देखें Memes

मेटा के प्रवक्ता ने कहा, ‘हमें जानकारी है कि कुछ लोगों को मैसेज भेजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हम व्हाट्सएप को सभी के लिए फिर से चालू करने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं.’ बहुत से लोगों को मैसेज भेजने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. भारत में ही नहीं, दुनियाभर के कई देशों में व्हाट्सएप में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. Also Read - WhatsApp Down: ठप्प हुआ व्हाट्सऐप का सर्वर, मैसेज भेजने में हो रही दिक्कत

इधर व्हाट्सएप डाउन हुआ तो तमाम लोग ट्विटर पर आ गए और व्हाट्सएप के डाउन होने पर तरह-तरह के मीम शेयर किए जा रहे हैं. Also Read - IAS Tina Dabi: पटाखे छोड़ते वक्त बाल-बाल बचीं टीना डाबी, देखें वीडियो

ट्विटर पर #Whatsapp Down ट्रेंड कर रहा है और लोग इस तरह के मीम शेयर कर रहे हैं –

How are we going to communicate since Whatsapp is down?

Professor : and that's where Twitter comes in#WhatsApp #whatsappdown pic.twitter.com/NrqBGpPGK7 — Jackson Nyakoe (@Jacksonnyakoe) October 25, 2022

Me after restarting my phone, putting it on airplane mode and uninstalling whatsapp and then coming to Twitter 😭#whatsappdown#whatsappdown pic.twitter.com/azHsK1tPfb — JackieAppu (@JACKIEAPPU1) October 25, 2022

People Coming to Twitter to see if WhatsApp is down#WhatsappDown pic.twitter.com/eGi25KiQhU — Bella Ciao (Chai) (@punjabiii_munda) October 25, 2022

When your WhatsApp is playing up but you come to Twitter and see that everyone else is having the same problem #WhatsAppDown pic.twitter.com/pMcJm0Zn56 — Jamie (@GingerPower_) October 25, 2022