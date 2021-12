Whatsapp Happy New Year 2022 Stickers: साल 2021 खत्म आज खत्म हो जाएगा और नया साल (Whatsapp Stickers) दस्तक देने के लिए तैयार खड़ा है. ऐसे में हर कोई नए साल का खूबसूरत अंदाज में (Whatsapp New Year 2022 Stickers) स्वागत करने की तैयारी में लगा हुआ है. हर तरफ एक अलग सी खुशी और रौनक देखी जा सकती है. ऐसे में Happy New Year 2022 की शुभकामना संदेश की भी तैयारी की जा रही है. लेकिन मैसेज के जरिए (New Year 2022 Stickers) शुभकामना भेजने का स्टाइल (New Year 2022) अब पुराना हो गया है. अब आप Sticker के माध्यम से बेहद ही खास अंदाज में नए साल की शुभकामनाएं भेज सकते हैं. जो कि खास होने के साथ ही खूबसूरत भी लगेगा. यहां हम आपको Sticker डाउनलोड करने और उन्हें भेजने का तरीका बता रहे हैं.Also Read - Gaming Smartphone Tips: गेमिंग के लिए खरीदना है स्मार्टफोन, तो इन 5 चीजों का रखें खास ध्यान

WhatsApp पर ऐसे भेजें Happy New Year 2022 Stickers