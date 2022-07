WhatsApp ने एंड्रॉयड यूजर्स को कड़ी चेतावनी जारी करते हुए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के फर्जी वर्जन से सावधान रहने को कहा है. WhatsApp के सीईओ विल कैथकार्ट के एक ट्वीट थ्रेड के रूप में चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो उपयोगकर्ता ऐप के किसी भी संशोधित संस्करण का उपयोग करते हैं, वे बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे. WhatsApp सबसे लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग मोबाइल एप्लिकेशन में से एक है, जिसके लगभग दो बिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता हैं. यह स्कैमर्स का भी पसंदीदा टार्गेट है, जो विभिन्न तकनीकों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को बरगलाना चाहते हैं. Also Read - WhatsApp पर डिलीट हो गया मैसेज? स्टेप बाई स्टेप जानें रिकवर करने का तरीका

अपने ट्वीट में कैथकार्ट ने कहा कि कंपनी की सेक्योरिटी रिसर्च टीम को कुछ ऐसे ऐप मिले जो WhatsApp जैसी सेवाओं की पेशकश करने का दावा करते हैं. उन्होंने ट्वीट में कहा कि हाल ही में हमारी सुरक्षा टीम ने ‘हेमोड्स’ नाम के एक डेवलपर से – Google Play के बाहर पेश किए गए ऐप्स के भीतर छिपे हुए मैलवेयर की खोज की, जिसमें ‘Hey WhatsApp’ मिला. Also Read - WhatsApp Reaction में आया नया फीचर, अब यूज करें 6 से ज्यादा इमोजी, देखें यहां

Reminder to @WhatsApp users that downloading a fake or modified version of WhatsApp is never a good idea. These apps sound harmless but they may work around WhatsApp privacy and security guarantees. A thread:

— Will Cathcart (@wcathcart) July 11, 2022