भारत समेत दुनियाभर में पॉप्युलर ऐप्स व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर 3 जुलाई की शाम को लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अमेरिका समेत भारत में भी यूजर्स को इन ऐप्स में परेशानियों की खबरें सामने आई। हमने खुद भी व्हाट्सएप को चेक किया और इसमें यूजर्स द्वारा भेजी गई मीडिया फाइल डाउनलोड नहीं हो पा रही थी और इसमें डाउनलोड एरर का मैसेज आ रहा था।

यह प्रॉब्लम भारत समेत बाकी देशों में भी लोगों को आ रही थी। ट्विटर पर भी लोगों ने इस मुश्किल का उल्लेख किया और काफी सारे यूजर्स ने ऐप्स में आ रही परेशानियों को ट्विटर पर पोस्ट किया।

Whatsapp: Dead 😦

Instagram: Me too 😑

Facebook: So do I guys 😕 Twitter: Come here baby 😎#WhatsAppDown pic.twitter.com/emfyUSfelW — ~Sakshi (@SakshiR66) July 3, 2019

यूजर्स का इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पर यह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हालांकि भारत में फेसबुक को लेकर उतनी मुश्किल नहीं हुई जितनी व्हाट्सएप पर हो रही थी।

Me waiting for whatsapp

Instagram

Facebook

To work 😂#whatsappdown pic.twitter.com/3rGVoId0SU — @Sai Kiran Kumar (@SaiKiranKumar08) July 3, 2019

हमने फेसबुक को खुद चैक किया और यह सही चल रहा था। हालांकि दूसरे देशों में फेसबुक को लेकर भी लोगों को इश्यू सामने आ रहा था।

Everyone from instagram, facebook, whatsapp, checking if they’re not the only one who’s having problems #WhatsAppDown #instagramdown pic.twitter.com/QKjvqoSfZm — City lights G.A ongoing📌 (@Chansdick_) July 3, 2019

ऐसा पहली बार नहीं है जब इन ऐप्स में इस तरह की दिक्कतें आ रही थी। इससे पहले भी इन ऐप्स में इस तरह की दिक्कतें आती रहती हैं।

How many times is Instagram gonna be down, I just wanna look at memes. 🙃🙃🙃 #whatsappdown pic.twitter.com/5gUDR0n6Re — Champion and menace (@menace_champion) July 3, 2019

एक यूजर्स ने ट्विट पर पोस्ट करते हुए कहा कि आखिर कितनी बार इंस्टाग्राम डाउन होगा। यूजर्स ने इसके लेकर मीम भी शेयर किया।