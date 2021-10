Whatsapp Instagram Facebook Down: व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और फेसबुक सोमवार देर शाम वैश्विक स्तर पर डाउन हो गए. अचानक से ही तोनों लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने काम करना बंद कर दिया. Whatsapp, Instagram और Facebook डाउन होने के बाद ट्विटर पर Memes की बाढ़ आ गई. इन सबके बीच तीनों कंपनियों ने ट्विटर पर आधिकारिक बयान जारी किया है. कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वे इस परेशानी को ठीक करने के लिए काम कर रहे हैं और जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा. कंपनी ने सेवा में दिक्कत के लिए उपभोक्ताओं से माफी भी मांगी है.Also Read - Whatsapp, Instagram और Facebook को 'ढूंढने' Twitter पर निकले यूजर्स, Memes की आ गई बाढ़

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.

Facebook की तरफ से ट्वीट कर कहा गया, हम जानते हैं कि कुछ लोगों को हमारे ऐप्स और उत्पादों तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. हम चीजों को जल्द से जल्द सामान्य करने के लिए काम कर रहे हैं. आपको हुई किसी भी असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

