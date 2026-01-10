Hindi Technology

WhatsApp लाया अबतक सबसे शानदार फीचर्स, Facebook की तरह अब व्हाट्सऐप पर भी कर पाएंगे ये काम; जानिए डिटेल

व्हाट्सएप अपने iOS यूजर्स के लिए एक नया और खास फीचर तैयार कर रहा है. इसकी मदद से आप ऐप में फेसबुक के जैसे कवर इमेज लगा सकेंगे.

WhatsApp cover photo

WhatsApp new Feature: व्हाट्सएप अपने iOS यूजर्स के लिए एक नया और खास फीचर तैयार कर रहा है, जिसे कवर फोटो फीचर कहा जा रहा है. इस फीचर से यूजर्स अपनी प्रोफाइल को और ज्यादा आकर्षक और पर्सनल बना सकेंगे. अभी तक व्हाट्सएप प्रोफाइल में केवल एक प्रोफाइल फोटो लगाने की सुविधा थी, लेकिन अब प्रोफाइल के ऊपर एक बड़ी कवर इमेज भी दिखाई देगी. यह फीचर फेसबुक और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा, जहां कवर फोटो से यूजर की पर्सनैलिटी और पसंद को दिखाया जाता है. रिपोर्ट के अनुसार, यह फीचर पहले एंड्रॉयड के बीटा वर्जन में देखा गया था और अब iOS के लिए भी टेस्ट किया जा रहा है.

इन यूजर्स को दिखा बदलाव

फीचर ट्रैकर WABetaInfo के मुताबिक, यह नया कवर फोटो फीचर WhatsApp के iOS बीटा वर्जन 26.1.10.71 में देखा गया है. यह अपडेट TestFlight ऐप के जरिए बीटा यूजर्स को दिया गया है. इस अपडेट में प्रोफाइल इंटरफेस में एक नया सेक्शन जोड़ा गया है, जहां कवर फोटो दिखाई देगी. यह कवर फोटो प्रोफाइल फोटो के ठीक ऊपर होगी, जिससे प्रोफाइल का लुक पूरी तरह बदल जाएगा. इसका डिजाइन फेसबुक और लिंक्डइन के प्रोफाइल पेज जैसा होगा. अभी यह फीचर टेस्टिंग स्टेज में है और सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है. कंपनी पहले इसे बीटा यूजर्स पर टेस्ट करेगी, ताकि किसी तरह की तकनीकी दिक्कत को ठीक किया जा सके. इसके बाद इसे धीरे-धीरे सभी iOS यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा.

कैसे दिखेगी कवर फोटो?

रिपोर्ट के अनुसार, व्हाट्सएप एक खास बैनर एरिया बना रहा है, जहां कवर फोटो दिखाई देगी. यह बैनर प्रोफाइल फोटो के ऊपर रहेगा और प्रोफाइल को ज्यादा विजुअल अपील देगा. जब कोई यूजर अपने किसी कॉन्टैक्ट की प्रोफाइल खोलेगा, तो उसे सबसे पहले कवर फोटो नजर आएगी. इससे प्रोफाइल पहले से ज्यादा आकर्षक और जानकारी देने वाली बनेगी. अभी यह सुविधा WhatsApp Business अकाउंट्स में पहले से मौजूद है, जहां कंपनियां और बिजनेस अपने ब्रांड को दिखाने के लिए कवर फोटो का इस्तेमाल करते हैं. अब यही सुविधा आम यूजर्स को भी मिलने वाली है. इससे व्हाट्सएप सिर्फ मैसेजिंग ऐप नहीं, बल्कि एक पर्सनल प्रोफाइल प्लेटफॉर्म जैसा भी बन जाएगा.

फोटो कैसे सेट और बदल सकेंगे यूजर्स?

कवर फोटो सेट करने का तरीका भी काफी आसान होगा. यूजर्स कवर फोटो एरिया पर टैप करके नई फोटो क्लिक कर सकेंगे या अपनी गैलरी से कोई भी इमेज चुन सकेंगे. जरूरत पड़ने पर फोटो को क्रॉप करना, उसकी पोजिशन बदलना और बाद में उसे रिप्लेस करना भी संभव होगा. यूजर्स जब चाहें अपनी कवर फोटो बदल सकते हैं, जिससे प्रोफाइल हमेशा नई और फ्रेश दिखेगी. यह फीचर यूजर्स को अपनी प्रोफाइल को ज्यादा पर्सनल बनाने की पूरी आजादी देगा. लोग त्योहार, ट्रैवल, खास मौके या किसी पसंदीदा कोट की इमेज लगाकर अपनी प्रोफाइल को अलग अंदाज में सजा सकेंगे.

WhatsApp के दूसरे नए फीचर्स

कवर फोटो फीचर के अलावा व्हाट्सएप कई और नए अपडेट्स पर भी काम कर रहा है. हाल ही में कंपनी ने नए मेंबर टैग्स फीचर को पेश किया है, जिससे किसी यूजर के नाम के साथ उसकी भूमिका की जानकारी मिलती है. इसके साथ ही Text Stickers फीचर भी लाया गया है, जिसमें यूजर्स किसी भी शब्द को टाइप करके स्टिकर बना सकते हैं. WhatsApp ने Event Reminder फीचर भी लॉन्च किया है, जिससे ग्रुप चैट में बनाए गए इवेंट के लिए कस्टम रिमाइंडर भेजे जा सकते हैं. ये सभी फीचर्स व्हाट्सएप को और ज्यादा स्मार्ट, इंटरएक्टिव और यूजर फ्रेंडली बना रहे हैं. कवर फोटो फीचर भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे व्हाट्सएप प्रोफाइल पहले से ज्यादा खास और आकर्षक बन सकेगी.

