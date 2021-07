इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp को लेकर पिछले दिनों खबर आई थी कि कंपनी यूजर्स की सुविधा के लिए बेहद ही रोचक फीचर Joinable Group Calls पर काम कर रही है. वहीं अब कंपनी ने आधिकारिक तौर पर इस फीचर को लॉन्च कर दिया है. यह कंपनी का अब तक का सबसे मजेदार और खास फीचर है. Joinable Group Calls फीचर के नाम से ही स्पष्ट है कि इसे ग्रुप कॉलिंग के लिए पेश किया गया है. इस फीचर की मदद से यूजर्स ग्रुप वॉयस या वीडियो कॉल के शुरू होने के बाद बीच में ज्वाइन कर सकते हैं. इसके लिए WhatsApp में एक नया कॉल इन्फॉर्मेशन बटन मिलेगा.Also Read - Oppo Reno 6 Pro 5G आज पहली बार सेल के लिए होगा उपलब्ध, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

WhatsApp की ओनर कंपनी Facebook के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने Facebook पोस्ट के माध्यम से जानकारी दी है कि WhatsApp के लिए Joinable Group Calls फीचर को लॉन्च कर दिया गया है. यदि आपकी कोई ग्रुप कॉल मिस हो गई है तो आप उसे बीच में भी ज्वाइन कर सकेंगे. इसके अलावा WhatsApp के ट्विटर अकाउंट पर भी नए फीचर के लॉन्च की घोषणा की गई है. कंपनी ने 30 सेकेंड का एक वीडियो शेयर करते हुए जानकारी दी है कि Joinable Group Calls फीचर किस तरह काम करता है. Also Read - अगर आपके फोन की स्क्रीन भी हो गई है गंदी, तो इन टिप्स की मदद से करें साफ

NO MORE FOMO. You won’t miss a group call because you didn’t get to the phone fast enough anymore! With Joinable calls on WhatsApp you can join an ongoing call at any time! pic.twitter.com/UXcF18THu4

— WhatsApp (@WhatsApp) July 19, 2021