Whatsapp KBC Scam: अमिताभ बच्चन का शो KBC लोगों के बीच बेहद ही लोकप्रिय है और इस शो में हिस्सा लेने के लिए लोग लगातार कोशिश करते हैं. लेकिन पिछले साल इस शो के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था, जिसकी वजह से कई यूजर्स को लाखों का नुकसान भी हुआ. वहीं अब एक बार फिर से KBC के नाम से WhatsApp पर स्कैम शुरू हो गया है और इस स्कैम की वजह से आपका बैंक अकाउंट चुटकियों में खाली हो सकता है.Also Read - Garena Free Fire Max Redeem Codes 15 June 2022: फ्री मिल रहे हैं लूट क्रेट और वेपन समेत कई धांसू रिवॉर्ड्स, ऐसे करें प्राप्त

WhatsApp पर कौन बनेगा करोड़पति शो KBC के नाम से एक बड़ा स्कैम चलाया जा रहा है. जिसमें यूजर्स को एक गुमराह करने वाला मैसेज भेजा जा रहा है जिसके जरिए स्कैमर्स आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकते हैं. KBC के नाम से WhatsApp पर एक मैसेज भेजा जा रहा ​है जिसमें यूजर्स को 25 लाख रुपये की लॉटरी जीतने का मौका देने की बात कही गई है. जिसके झांसे में आकर आप भी अपने पैसे गवां सकते हैं. इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है. Also Read - Microsoft के बाद अब Google ने दिया झटका, बंद करने जा रहा है अपनी ये पुरानी सर्विस

Hey, SonyTV team I want you to look towards scam going on your One of the most loved show KBC. They are contacting us through WhatsApp which is very dangerous because personal no. is the most closest thing of contacting someone. It happened with me 2nd time. @SonyTV @Cyberdost pic.twitter.com/1wt93mmM9R

— Ansh Yadav (@anshydv8) June 6, 2022