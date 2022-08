लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp ने आज ऐप के लिए एक अपडेट की घोषणा की जो यूजर्स को भेजे जाने के दो दिन बाद संदेशों को हटाने की अनुमति देगा. पहले, भेजे गए संदेश को भेजने के एक घंटे के भीतर ही उसे हटाने का विकल्प होता था.Also Read - WhatsApp आपके फोन को रखेगा हैकर्स से सुरक्षित, ये है पूरा प्लान

मेटा-स्वामित्व वाली कंपनी WhatsApp ने ट्विटर पर कहा कि यह विकल्प निश्चित रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो पहले से भेजे गए संदेश पर पुनर्विचार कर रहे हैं. हालांकि नई सुविधा के लिए यूजर्स को अपना व्हाट्सएप अपडेट करना होगा. Also Read - WhatsApp पर मिलेगा कुछ ऐसा जुगाड़, नहीं देख पाएगा कोई फोन नंबर, चेक करें latest update

💭 Rethinking your message? Now you’ll have a little over 2 days to delete your messages from your chats after you hit send.

— WhatsApp (@WhatsApp) August 8, 2022