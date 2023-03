Hindi Technology

WhatsApp यूजर्स को जल्द मिलेगा 'ऑडियो चैट फीचर' का तोहफा, जानें क्या है यह और कैसे करेगा काम

WhatsApp New feature: व्हाट्सएप एक ऐसे ऑडियो फीचर्स (What Is WhatsApp Audio Chat Feature) पर काम कर रहा है, जिससे इस चैटिंग प्लेटफॉर्म पर बातचीत का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा.

WhatsApp New feature: Meta का मैसेजिंग प्लैटफॉर्म WhatsApp समय-समय यूजर्स के लिए नये फीचर लाता रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक इस बार भी व्हाट्सएप एक ऐसे ऑडियो फीचर्स (What Is WhatsApp Audio Chat Feature) पर काम कर रहा है, जिससे इस चैटिंग प्लेटफॉर्म पर बातचीत का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा. Android यूजर्स को जल्द ही WhatsApp का नया ऑडियो चैट फीचर मिल सकता है. आइये जानते हैं कि आखिर व्हाट्सएप का यह ऑडियो चैट फीचर्स है क्या और इससे यूजर्स को क्या फायदा मिलेगा.

WABetaInfo की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चैट हेडर में एक नया वेवफॉर्म आइकन जोड़ा जाएगा, जिससे यूजर्स ऑडियो चैट शुरू कर सकेंगे. WhatsApp की तरफ से इसे लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि यह फीचर कब रोल आउट होगा और कैसे काम करेगा. हालांकि, रिपोर्ट में स्क्रीनशॉट शामिल हैं जो बताते हैं कि WhatsApp का यह आगामी फीचर एंड्रॉइड डिवाइस पर कैसे काम कर सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक एक बार यह सुविधा शुरू हो जाने के बाद, चैट हेडर में एक नया वेवफॉर्म आइकन जोड़ा जाएगा. इससे यूजर्स ऑडियो चैट शुरू कर सकेंगे और बोलकर एक दूसरे से बात कर सकेंगे. माना जा रहा है कि नए ऑडियो चैट फीचर की मदद से यूजर रियल टाइम एक्सपीरियंस का मजा ले सकते हैं. क्योंकि व्हाट्सऐप पर पहले ही बातचीत को रिकॉर्ड करने की सुविधा उपलब्ध है.

इसके साथ-साथ यूजर्स को चालू कॉल को कट करने के लिए एक लाल बटन भी दिखाई देगा. रिपोर्ट में बताया गया है कि वेवफॉर्म आइकन रीयल-टाइम ऑडियो विजुअलाइजेशन की संभावना को दर्शाता है. उम्मीद की जा रही है कि चैट हेडर के ऊपर का स्थान ऑडियो वेवफॉर्म प्रदर्शित करने के लिए रिजर्व रखा जा सकता है.

इन सबके बीच Meta ने विंडोज के लिए एक नया WhatsApp एप्लिकेशन पेश किया है जो तेजी से लोड होता है और ऐप के मोबाइल वर्जन के समान इंटरफेस पेश करता है. यूजर्स अब अधिकतम आठ लोगों के साथ ग्रुप वीडियो कॉल और अधिकतम 32 लोगों के साथ ऑडियो कॉल होस्ट कर सकते हैं.