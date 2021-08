इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp में पहले से ही इतने फीचर्स मौजूद हैं कि यूजर्स चैट को बेहद ही रोचक बना सकते हैं. बावजूद कंपनी आए दिन यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए नए-नए फीचर्स व अपडेट पेश करती रहती है. वहीं इस बार कंपनी एक बेहद ही खास और शानदार फीचर लेकर आई है. WhatsApp ने इस बार अपने यूजर्स के लिए View Once Photos and Videos फीचर पेश किया गया है. जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह फीचर खासतौर पर फोटो और वीडियो के लिए पेश किया गया है. यह काफी हद तक पिछले साल लॉन्च किए गए डिसअपियरिंग फीचर से मिलता-जुलता है. आइए जानते हैं View Once Photos and Videos फीचर के बारे में डिटेल से.Also Read - Telegram यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, अब वीडियो कॉल में एक साथ जुड़ सकेंगे 1,000 लोग

View Once फीचर की बात करें तो कंपनी ने इसे आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. लेकिन फिलहाल इस फीचर का उपयोग केवल आईफोन यूजर्स के लिए पेश किया गया है. लेकिन जल्द ही यह एंड्राइड फोन यूजर्स के लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा. View Once फीचर की खासियत है कि यदि आप एक बार फोटो और वीडियो देख लेते हैं तो वह अपने आप डिलीट हो जाएंगे. बता दें कि इंस्टाग्राम पर इस तरह का फीचर पहले से ही मौजूद है.