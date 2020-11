WhatsApp mute video, read later feature: WhatsApp ने पिछले हफ्ते तीन नए फीचर्स लॉन्च किए हैं. अब यह पॉप्युलर मैसेजिंग ऐप दो और नए फीचर लाने की तैयारी में है. ये दोनों फीचर Mute Video और Read Later नाम से आएंगे. इनमें म्यूट वीडियो बिल्कुल नया, जबकि Read Later अभी आने वाले ‘Archived Chats’ का नया वर्जन है. ये दोनों फीचर वॉट्सऐप के अगले अपडेट में आ सकते हैं. आइए आपको वॉट्सऐप के इन दोनों नए फीचर्स के बारे में बताते हैं. Also Read - WhatsApp Read Later feature: WhatsApp में गजब का नया फीचर, फालतू मैसेज की टेंशन होगी खत्म

क्या है वॉट्सऐप म्यूट वीडियो फीचर? (Whats is WhatsApp Mute Video Feature)

WABetaInfo के मुताबिक, वॉट्सऐप अब म्यूट वीडियो फीचर पर काम कर रहा है. इस फीचर के आने के बाद यूजर्स किसी को वीडियो भेजने से पहले उसे म्यूट कर पाएंगे, यानी आप म्यूट वीडियो ऑप्शन पर टैप करके सेंड करेंगे, तो रिसीवर को ऑडियो के बिना वह वीडियो मिलेगा. यह फीचर स्टेटस लगाने के दौरान भी काम करेगा. म्यूट वीडियो फीचर को बीटा अपडेट में देखा गया है.

WABetaInfo ने इससे जुड़ा एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है. इसमें वीडियो लेंथ के नीच वॉल्यूम आइकन नजर आ रहा है. इस पर टैब करके वीडियो वॉल्यूम को कम-ज्यादा या म्यूट कर पाएंगे. इसी तरह से जब स्टेटस पर कोई वीडियो सेट करेंगे, तो उसे भी म्यूट किया जा सकेगा.

क्या है वॉट्सऐप रीड लेटर फीचर? (What is WhatsApp Read Later Feature)

वॉट्सऐप ‘Read Later’ फीचर ‘Archived Chats’ का नया वर्जन है. इस फीचर से यूजर्स सेलेक्टेड चैट्स को जब तक चाहें, तब तक के लिए म्यूट कर पाएंगे. यूजर जिस कॉन्टैक्ट के मैसेज नहीं पढ़ना चाहता या उससे चैट नहीं करना चाहता, उस कॉन्टैक्ट को Read Later ऑप्शन में ऐड करना होगा. इसके बाद उस कॉन्टैक्ट से किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, चाहे वह मैसेज या कॉल करे.

Archived Chat और Read Later फीचर में सबसे बड़ा अंतर यह है कि Read Later में कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने के बाद नया मैसेज आने पर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा. वहीं, आर्काइव चैट करने पर नया मैसेज आते ही नोटिफिकेशन मिलता है. Read Later ऑप्शन को यूजर्स अपनी मर्जी से कभी भी इनेबल या डिसेबल कर पाएंगे.