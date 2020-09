WhatsApp new feature: WhatsApp अपने वेब वर्जन के लिए भी कई नए फीचर्स पर काम कर रहा है. लेटेस्‍ट रिपोर्ट में सामने आया है कि WhatsApp Web के लिए कंपनी फिंगरप्रिंट लॉक फीचर (fingerprint lock for WhatsApp web) पर काम कर रही है. इससे वॉट्सऐप वेब वर्जन की प्राइवेसी बेहतर होगी. WhatsApp ऐंड्रॉयड और iOS के लिए यह फीचर पहले से मौजूद है. Also Read - WhatsApp Web new features: WhatsApp का नया फीचर, कम्‍प्‍यूटर-लैपटॉप से कर पाएंगे ऑडियो-वीडियो कॉल

WABetaInfo के मुताबिक, वॉट्सऐप एक नए फीचर पर काम कर रहा है. यह फीचर आने के बाद वॉट्सऐप वेब का इस्‍तेमाल करने के लिए यूजर को अपना फिंगरप्रिंट यूज करना पड़ेगा. इस नए फीचर को वॉट्सऐप ऐंड्रॉयड बीटा वर्जन 2.20.200.10 में देखा गया है. फिलहाल इस फीचर को डेवलप किया जा रहा है. कुछ दिनों बाद इसे आम यूजर्स के लिए रोलआउट किया जाएगा. Also Read - WhatsApp New Features: WhatsApp में दिखा नया एनिमेटेड स्टिकर पैक और Wallpaper Dimming फीचर

कैसे काम करेगा वॉट्सऐप वेब के लिए फिंगरप्रिंट लॉक?

फिंगरप्रिंट लॉक फीचर वॉट्सऐप के ऐंड्रॉयड और iOS ऐप में पहले से मौजूद है. यह फीचर इनेबल करने के बाद आपको वॉट्सऐप ओपन करने के लिए अपना फिंगरप्रिंट स्‍कैन करना पड़ता है. वॉट्सऐप वेब में भी यह फीचर इसी तरह काम करेगा. Also Read - WhatsApp पर ऐसे छिपाएं अपनी सीक्रेट चैट, बड़े काम की है ये ट्रिक

वॉट्सऐप वेब वर्जन के लिए फिंगरप्रिंट लॉक फीचर इनेबल करने के बाद, जितनी बार आप वेब वर्जन का नया सेशन शुरू करेंगे, उतनी बार आपको फोन पर अपना फिंगरप्रिंट स्‍कैन करना पड़ेगा. यह नया फीचर वॉट्सऐप वेब वर्जन को ज्‍यादा सेक्‍योर बनाएगा.

WhatsApp Web के लिए फिंगरप्रिंट लॉक फीचर को ऐंड्रॉयड बीटा वर्जन में देखा गया है. हालांकि, इसे आईफोन यूजर्स के लिए भी रोलआउट किए जाने की उम्‍मीद है.

वॉट्सऐप वेब के लिए कई और फीचर्स पर काम कर रही कंपनी

इस हफ्ते की शुरुआत में आई WABetaInfo की रिपोर्ट में कहा गया है कि WhatsApp अपने वेब वर्जन में नया ऑडियो-वीडियो कॉल फीचर भी रोलआउट करने की तैयारी में है. यह फीचर आने के बाद आप अपने कम्‍प्‍यूटर और लैपटॉप पर चलने वाले WhatsApp Web से भी फोन की तरह ऑडियो या वीडियो कॉल कर पाएंगे.

इसके अलावा कंपनी वॉट्सऐप के वेब वर्जन के लिए नए अटैचमेंट आइकन और नई लोडिंग स्क्रीन पर भी काम कर रही है.