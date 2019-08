WhatsApp अपने यूजर्स की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए नया फीचर लेकर आया है। इस नए फीचर के बाद WhatsApp यूजर्स इस मैसेंजिंग ऐप पर फिंगरप्रिंट लॉक (WhatsApp Fingerprint Lock) फीचर का यूज कर पाएंगे। WhatsApp इस फीचर को iOS यूजर्स के लिए पहले ही लॉन्च कर चुका है। iOS यूजर्स के लिए कंपनी ने ऑथेंटिकेशन फीचर नाम से लॉन्च किया है। इसकी मदद से iOS यूजर्स टच और फेस आईडी की मदद से ऐप को अनलॉक और लॉक कर पाते हैं।अब कंपनी ने एंड्रॉइड बीटा यूजर्स के लिए इस फीचर का अपडेट देना शुरू कर दिया है। इस अपडेट वर्जन का नंबर 2.19.3 है। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपनी डिवाइस में इंस्टॉल WhatsApp की ऐप को टच आईडी से लॉक कर पाएंगे।

WhatsApp से जुड़ी खबरें मुहैया करवाने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि जल्द ही एंड्रॉइड यूजर्स अपनी डिवाइस में WhatsApp को फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी से लॉक कर पाएंगे। इस फीचर के लिए WhatsApp यूजर के स्मार्टफोन में फिंगरप्रिंट सेंसर होना जरूरी है।

