Whatsapp Upcoming Features: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने पिछले दिनों ही कुछ नए फीचर्स पर्दा उठाया था जो कि बेहद ही उपयोगी और मजेदार हैं. वहीं आने वाले समय (Whatsapp Features) में भी अपने अपने यूजर्स की सुविधा के लिए नए अपडेट व फीचर लेकर आने वाली है. (Whatsapp Update) सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp जल्द ही एक बेहद ही मजेदार फीचर पेश करने वाली है जो कि Last seen से जुड़ा हुआ है. इस फीचर के आने के बाद यूजर किसी विशेष कॉन्टेक्ट से अपना Last seen छिपा सकेंगे.Also Read - WhatsApp ने नया धमाका, एक साथ लॉन्च किए कई खास फीचर्स, जो बदल देंगे चैटिंग एक्सपीरियंस

WABetaInfo की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि WhatsApp ने अपने अपकमिंग फीचर पर काम करना शुरू कर दिया है. नए फीचर में यूजर्स को सुविधा मिलेगी कि वह खुद ही यह चुन सकेंगे कि कौन उनका Last seen देख सकता है और कौन नहीं. रिपोर्ट के मुताबिक नया फीचर आईओएस यूजर्स के लिए आएगा. कंपनी ने लेटेस्ट बीटा रिलीज में इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है. Also Read - स्मार्टफोन की ये ट्रिक है बेहद मजेदार, चुटकियों में पता चल जाएगा IMEI नंबर, जानें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

कुछ कॉन्टेक्ट से छिपा सकेंगे Last seen

बता दें कि WhatsApp में यूजर्स को Last seen में तीन ऑप्शन मिलते हैं– Everyone, My contacts, Nobody. आप अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं. लेकिन कंपनी ने एक नए फीचर पर काम करना शुरू कर दिया है जिसके बाद यूजर खुद ही यह चुन सकेंगे कि उनका Last seen कौन देख सकता है और कौन नहीं. यूजर चाहें तो किसी विशेष कॉन्टेक्ट से अपना Last seen हाइड कर सकते हैं. जिसके बाद वह कॉन्टेक्ट आपका Last seen नहीं देख पाएंगे. Also Read - 5,000mAh बैटरी और डुअल रियर कैमरे के साथ लॉन्च हुआ Infinix Hot 11 2022, जानिए कीमत और स्पेसिफिकेशन्स

WhatsApp Communities फीचर

बता दें कि पिछले दिनों ही कंपनी ने WhatsApp Communities फीचर से पर्दा उठाया है. इस फीचर की खासियत है कि आप यहां एक साथ कई ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं. यानि एक ही ग्रुप में सभी ग्रुप ऐड करने की सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही कंपनी ने WhatsApp Group के लिए भी कुछ नए फीचर्स की घोषणा की है.