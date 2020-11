WhatsApp New Features: पॉप्युलर इंस्टेंट मेसेजिंग ऐप WhatsApp यूजर्स का एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए लगातार नए फीचर लाता रहता है. पिछले हफ्ते वॉट्सऐप में कई नए फीचर्स आए हैं. इनमें स्टोरेज मैनेजमेंट का नया टूल, डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर (WhatsApp Disappearing Messages) और पेमेंट फीचर (WhatsApp Pay) शामिल हैं. आइए आपको वॉट्सऐप के इन नए फीचर्स के बारे में बताते हैं. Also Read - WhatsApp Disappearing Messages: WhatsApp में आ रहा कमाल का फीचर, अपने आप गायब हो जाएंगे मैसेज

वॉट्सऐप पे फीचर (WhatsApp Pay)

वॉट्सऐप ने इंडिया में अपनी पेमेंट सर्विस शुरू कर दी है. अब आप मैसेज की तरह ही वॉट्सऐप से पैसे भी ट्रांसफर कर सकेंगे. वॉट्सऐप का यह नया फीचर अपडेटेड ऐप में मिलेगा, यानी इसके लिए आपको ऐप अपडेट करना होगा. पेमेंट फीचर 'Settings' ऑप्शन के ठीक ऊपर दिया गया है. यहां अकाउंट डीटेल्स डालने के बाद UPI पिन सेट करना होगा. इसके बाद जिसे पैसे भेजना है, उसके चैट को ओपन करें और अटैचमेंट ऑप्शन पर टैप करें. इसके बाद 'Payment' का ऑप्शन दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप उस चैट को पैसे भेज सकते हैं.

वॉट्सऐप डिसअपीयरिंग मैसेज फीचर (WhatsApp Disappearing Messages)

वॉट्सऐप लंबे समय से इस फीचर की टेस्टिंग कर रहा था. अब इसे लाइव कर दिया गया है. किसी चैट के लिए इस फीचर को इनेबल करने के बाद वहां भेजे गए सभी नए मैसेज 7 दिन बाद अपने आप गायब हो जाएंगे. मैसेज गायब होने के लिए यूजर कोई टाइम लिमिट सेट नहीं कर सकता है, यानी चैट सात दिन बाद ही गायब होगा.

इस दौरान चैट का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है. वॉट्सऐप डिसअपीयरिंग फीचर को हर चैट विंडो (इंडिविजुअल या ग्रुप चैट) के लिए अलग से इनेबल करना होगा. यह फीचर वॉट्सऐप पर किसी कॉन्टैक्ट पर टैप करने के बाद मिलेगा, जिसे टैप करके ऑन/ऑफ कर सकते हैं.

वॉट्सऐप का नया स्टोरेज मैनेजमेंट टूल (WhatsApp storage management tool)

वॉट्सऐप में लंबे समय से इस नए फीचर का इंतजार हो रहा था. नए स्टोरेज मैनेजमेंट टूल से अब यूजर्स की स्टोरेज की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी. नए टूल के जरिए यूजर्स अब आसानी से उन फाइल्स की पहचान कर पाएंगे, जो फोन में ज्यादा स्पेस ले रही हैं. साथ ही ऐसी फाइल्स को डिलीट भी कर पाएंगे. यह फीचर वॉट्सऐप की Settings में मिलेगा. सेटिंग्स में जाने के बाद ‘Storage and data’ ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां ‘Manage storage’ का ऑप्शन दिखेगा. यहां कई बार भेजी गई और 5MB से बड़ी फाइल्स दिख जाएंगी.