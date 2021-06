WhatsApp New Privacy Policy: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के कारण यूजर्स के विरोधा का सामना करना पड़ रहा है. यहां तक कि न्यायालय से भी WhatsApp पर इस मुद्दे पर फटकार लग चुकी है. जब से WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी चर्चा में आई है लगातार विवादों में ही घिरी हुई है. जनवरी में कंपनी ने घोषणा की थी कि 15 मई तक इस पॉलिसी को एक्सपेप्ट ना करने वाले यूजर्स कई सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. लेकिन यूजर्स के लिए अब राहत की खबर है कि कंपनी ने अपने इस फैसले को बदल दिया है. कंपनी ने अपना सख्त रवैया छोड़ते हुए कहा है कि जिन यूजर्स ने नई पॉलिसी को स्वीकार नहीं किया है उनके किसी भी फीचर को बंद नहीं किया जाएगा. Also Read - गुड न्यूज! केवल 499 रुपये में मिल रही है Amazon Prime मेंबरशिप, जानें कैसे उठाएं लाभ

WhatsApp का कहना है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार ना करने वाले यूजर्स के किसी भी फीचर को बंद नहीं किया जाएगा. यूजर्स पॉलिसी स्वीकार ना करने के बाद भी WhatsApp के सभी फीचर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे. The Next Web की रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp के प्रवक्ता ने कहा, विभिन्न प्राइवेसी विशेषज्ञों के साथ हुई हालिया चर्चा को देखते हुए हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार ना करने वाले यूजर्स की किसी भी सर्विस को नहीं रोका जाएगा. हालांकि, हम समय—समय पर यूजर्स को नई पॉलिसी को लेकर अपडेट देते रहेंगे.

बता दें कि कुछ समय पहले तक WhatsApp ने बेहद ही सख्त रवैया अपनाते हुए कहा था कि जो यूजर्स उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करेंगे उनकी कई सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी. कंपनी के इस फैसले का काफी विरोध किया गया. लेकिन अब कंपनी ने यूजर्स को राहत दे दी है. हालांकि, कंपनी नई पॉलिसी का नोटिफिकेशन अभी भी भेजती रहेगी. WhatsApp पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि इस पॉलिसी से यूजर्स के निजी डाटा को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा.