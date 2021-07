इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp अक्सर अपने यूजर्स को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए नए अपडेट जारी करता रहता है. साथ ही कई नए फीचर्स से भी पेश करता है. वहीं अब कंपनी ने एक बेहद ही खास और रोचक फीचर जारी किया है. जिसका उपयोग कर यूजर्स चलती हुई वीडियो कॉल को ज्वाइन कर सकेंगे. इस फीचर को Joinable Calls नाम दिया गया है और फिलहाल कंपनी ने इसका बीटा वर्जन जारी किया है. लेकिन यह फीचर फिलहाल केवल आईओएस यूजर्स के लिए ही पेश किया गया है और एंड्राइड यूजर्स को इसके लिए अभी इंतजार करना होगा. आइए जानते हैं Joinable Calls फीचर के बारे में सबकुछ.Also Read - Redmi Note 10T होगा कंपनी का बजट रेंज स्मार्टफोन, लॉन्च से पहले हुआ कीमत का खुलासा

अक्सर WhatsApp पर किसी वीडियो कॉल में ऐड होने के लिए आपको उसमें मौजूद दूसरे यूजर्स की मदद लेनी पड़ती है. लेकिन कंपनी ने Joinable Calls फीचर पेश किया है जिसका उपयोग कर आप बिना किसी की मदद के ही चल रही वीडियो कॉल को ज्वाइन कर सकेंगे. इसके लिए आपको किसी अन्य यूजर की जरूरत नहीं होगी. यह नया फीचर आईओएस यूजर्स के लिए पेश किया गया है जो कि उन्हें शानदार कॉलिंग एक्सपीरियंस प्राप्त होगा.

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp ने आईओएस बीटा अपडेट जारी किया है. इस अपडेट के साथ ही कंपनी ने यूजर इंटरफेस भी पेश किया है और Joinable Calls फीचर इसी अपडेट का हिस्सा है. नए यूजर इंटरफेस को ग्रुप कॉलिंग के भी रोलआउट किया गया है. इस फीचर का उपयोग करने के लिए यूजर को Tap to Join बैनर पर क्लिक करना होगा. रिपोर्ट के अनुसार यदि आप कोई कॉल शुरू होने पर उसे ज्वाइन नहीं कर पाएं हैं और उसमें ऐड होना चा​हते हैं तो इसके लिए आपको Joinable Calls फीचर के जरिए Join Call या कॉल के नीचे दिए गए Tap to Join बैनर पर क्लिक करना होगा. क्लिक करते ही आप ग्रुप कॉल में शामिल हो जाएंगे. लेकिन जरूरी है तब तक वह कॉल चलती रहे.