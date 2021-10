Whatsapp ने कुछ समय पहले ही भारतीय बाजार में अपनी UPI बेस्ड पेमेंट सर्विस को शुरुआती की थी. वहीं अब कंपनी ने इस सर्विस को अपडेट किया है और अपडेट के बाद (Whatsapp Pay) यह सर्विस बाजार में मौजूद अन्य UPI बेस्ड ऐप्स को कड़ी टक्कर (Whatsapp UPI Service) दे सकेगी. भारतीय यूजर्स को लुभाने के लिए कंपनी ने एक बेहद ही खास ऑफर (Whatsapp Cashback Offer) पेश किया है. इस ऑफर के तहत अब यूजर्स को पेमेंट करने पर कैशबैक (Whatsapp Payment Service) का लाभ मिलेगा. आइए जानते हैं इस ऑफर के बारे में डिटेल से.Also Read - JioPhone Next Launch in India: 1,999 रुपये की ईएमआई के साथ उपलब्ध होगा JioPhone Next, जानिए कब और कैसे खरीदें

सामने आई रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp ने अपने UPI आधारित पेमेंट सर्विस के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए कैशबैक का शानदार ऑफर पेश किया है. इसमें यूजर्स को पैसे सेंड करने पर कैशबैक प्राप्त होगा. जो कि Paytm, PhonePe और Google Pay जैसे ऐप्स को कड़ी टक्कर दे सकता है. क्योंकि अभी इन ऐप्स में ही यूजर्स को पैसे सेंड करने पर कैशबैक प्राप्त होता है. जबकि अब यह सुविधा WhatsApp पेमेंट सर्विस में भी उपलब्ध होगी.

रिपोर्ट में जानकारी दी गई है WhatsApp एंड्राइड बीटा यूजर्स को चैट लिस्ट में Give cash, get ₹51 back का बैनर शो हो रहा है. इस बैनर में लिखा हुआ है कि Whatsapp Pay में पेमेंट करने पर आपको कैशबैक मिलेगा. यूजर्स को पांच बार तक Whatsapp Pay पर कैशबैक की सुविधा मिलेगी और बार 51 रुपये का कैशबैक दिया जाएगा. यानि 5 बार में यूजर्स 255 रुपये का कैशबैक प्राप्त कर सकेंगे.

सबसे खास बात है कि Whatsapp ने कैशबैक के लिए पैसे ट्रांसफर करने की कोई मिनिमम लिमिट नहीं रखी है. अगर आप किसी को 1,000 रुपये ट्रांसफर करते हैं तो आपको 51 रुपये का कैशबैक मिलेगा. वहीं 10 रुपये ट्रांसफर करने पर भी 51 रुपये का कैशबैक का मिलेगा. साथ ही कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह कैशबैक यूजर्स को गारंटी के साथ मिलेगा. हालांकि, अभी यह सुविधा केवल Whatsapp बीटा यूजर्स के लिए उपलब्ध है और अन्य यूजर्स इसका लाभ नहीं उठा सकेंगे.