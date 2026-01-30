Hindi Technology

Whatsapp Paid Subscription Truth Free Version Premium Features Waitlist Ads Details Explained

WhatsApp चलाने के लिए अब देना होगा पैसा! क्या फ्री नहीं कर पाएंगे इस्तेमाल; जानें पूरी सच्चाई

Whatsapp Subscription: आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैल रही की अब WhatsApp चलाने के लिए पैसे देने होंगे. आइए जानते हैं सच्चाई...

WhatsApp

Whatsapp Subscription: आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से फैल रही है कि वॉट्सऐप अब फ्री नहीं रहेगा और इसके लिए पैसे देने होंगे. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह खबर पूरी तरह सच नहीं है. असल में, वॉट्सऐप एक ‘पेड सब्सक्रिप्शन’ (पैसे वाला प्लान) लाने की तैयारी कर रहा है, जो कि पूरी तरह ऑप्शनल होगा. यानी अगर आप नॉर्मल वॉट्सऐप चलाना चाहते हैं, तो वह पहले की तरह ही फ्री रहेगा. लेकिन अगर आप कुछ खास और नए फीचर्स चाहते हैं, तो आप इस प्रीमियम प्लान को चुन सकते हैं. कंपनी इसे अभी बीटा वर्जन पर टेस्ट कर रही है.

प्रीमियम प्लान में क्या खास मिलेगा?

वॉट्सऐप के इस नए पेड वर्जन में यूजर्स को कुछ ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो आम यूजर्स के पास नहीं होंगे. इसमें आप अपनी पसंद के प्रीमियम स्टिकर्स, नई ऐप थीम्स और अलग-अलग चैट के लिए खास रिंगटोन्स सेट कर पाएंगे. सबसे काम का फीचर यह है कि अभी हम सिर्फ 3 चैट्स को ऊपर ‘पिन’ कर सकते हैं, लेकिन इस प्लान में आप 3 से ज्यादा चैट्स को पिन कर सकेंगे. इसके अलावा, आप वॉट्सऐप के ऐप आइकन को भी कस्टमाइज कर सकेंगे, यानी आप अपनी पसंद का लोगो लगा पाएंगे.

वेटलिस्ट से मिलेगा एंट्री का मौका

मेटा (Meta) इस सर्विस को शुरू करने के लिए एक ‘वेटलिस्ट’ सिस्टम पर काम कर रहा है. इसका मतलब है कि जो लोग इस प्रीमियम सर्विस को सबसे पहले इस्तेमाल करना चाहते हैं, उन्हें एक वेटलिस्ट जॉइन करनी होगी. जब यह प्लान आपके लिए उपलब्ध होगा, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा. कंपनी ने यह भी साफ किया है कि इस प्लान की कीमत अलग-अलग देशों में अलग हो सकती है. फिलहाल यह डेवलपमेंट फेज में है और आने वाले समय में यूजर्स के फीडबैक के आधार पर इसमें और भी कई बदलाव किए जा सकते हैं.

विज्ञापनों (Ads) का क्या होगा?

वॉट्सऐप की पॉलिसी अब धीरे-धीरे बदल रही है. पहले खबर आई थी कि ‘अपडेट्स’ टैब में विज्ञापन (Ads) हटाने के लिए एक अलग प्लान आएगा, लेकिन यह नया सब्सक्रिप्शन प्लान उससे अलग है. इसका मुख्य फोकस विज्ञापन हटाना नहीं, बल्कि यूजर को एक्स्ट्रा फीचर्स देना है. वॉट्सऐप का मकसद है कि जो लोग अपने मैसेजिंग एक्सपीरियंस को और ज्यादा पर्सनल और बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हें एक खास विकल्प दिया जाए. हालांकि, अभी तक इस प्लान की ऑफिशियल कीमत का खुलासा नहीं हुआ है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Technology की और अन्य ताजा-तरीन खबरें