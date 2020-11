WhatsApp Pay: वॉट्सऐप ने अपनी पेमेंट सर्विस WhatsApp Pay भारत में शुरू कर दी है. इससे अब आप चैट की तरह वॉट्सऐप पर पैसे का भी लेनदेन कर सकते हैं. WhatsApp Payment से UPI के माध्यम से पैसे भेजे जाएंगे. यह किसी भी दूसरे UPI पेमेंट ऐप की तरह काम करता है. हालांकि, वॉट्सऐप पेमेंट का यूज करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है. यहां हम आपको ऐसी ही 6 बातों के बारे में बता रहे हैं, जिनका ध्यान वॉट्सऐप पेमेंट यूज करने के दौरान जरूर रखना चाहिए. Also Read - How to use WhatsApp Pay: वॉट्सऐप पर कैसे करें पैसों का लेनदेन? जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा तरीका

– वॉट्सऐप कभी भी आपसे वॉट्सऐप नंबर पर पेमेंट सेट करने के लिए पेमेंट संबंधी या बैंकिंग से जुड़ी कोई जानकारी नहीं मांगेगा. अगर किसी कॉल या मैसेज के माध्यम से कोई आपको वॉट्सऐप पेमेंट सेट करने के लिए मदद करने का दावा करता है, तो ऐसे कॉल-मैसेज से सावधान रहें. यह कॉल या मैसेज धोखाधड़ी के लिए हो सकती है. Also Read - WhatsApp Shopping Button: WhatsApp में आया शॉपिंग बटन फीचर, अब सीधे चैट से करें खरीदारी

– वॉट्सऐप पेमेंट का कोई ऑफिशियल कस्टमर केयर नंबर नहीं है, इसलिए गूगल पर वॉट्सऐप पेमेंट से जुड़ी किसी समस्या के लिए कस्टमर केयर का नंबर न सर्च करें. वॉट्सऐप पेमेंट पर ट्रांजेक्शन से जुड़ी किसी समस्या के लिए अपने बैंक से संपर्क करें. साथ ही अगर किसी कॉल या मैसेज में वॉट्सऐप पेमेंट के कस्टमर केयर होने का दावा किया जाता है, तो उससे सावधान रहें. यह फ्रॉड हो सकता है. Also Read - WhatsApp New Features: वॉट्सऐप में आए ये कमाल के फीचर्स, आपने देखा क्या?

– ‘Pay’ बटन पर टैप करने पर आपके बैंक खाते से पैसे कट जाएंगे. ऐसे में अगर आपको वॉट्सऐप पर कोई पेमेंट रिक्वेस्ट आती है, तो ‘Pay’ बटन पर क्लिक करने से पहले यह देख लें कि उस रिक्वेस्ट को पैसे ट्रांसफर करने हैं या नहीं. अगर आप ‘Pay’ पर क्लिक कर देंगे, तो आपके बैंक खाते से पैसे कट जाएंगे.

– वॉट्सऐप पर पेमेंट के लिए किसी के साथ भी अपने कार्ड की डीटेल, OTP या UPI पिन शेयर न करें. इससे आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है.

– वॉट्सऐप पर टेक्स्ट मैसेज के साथ मिलने वाले किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें. इन लिंक का यूज करके आपके बैंक खाते से पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं.

– वॉट्सऐप पेमेंट पर सिर्फ जानने वाले लोगों की पेमेंट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें. अगर कोई अनजान नंबर से आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजता है, तो पहले उस नंबर से रिक्वेस्ट भेजने वाले व्यक्ति को वेरिफाई करें, तभी पेमेंट करें. हर पेमेंट रिक्वेस्ट पर वेरिफाई करने के बाद ही पेमेंट करना बेहतर रहेगा.