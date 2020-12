WhatsApp Payment Service: WhatsApp की पेमेंट सर्विस WhatsApp Pay बुधवार को भारत में लाइव हो गई. इसके लिए WhatsApp Pay ने देश के 4 प्रमुख बैंकों को अपना पार्टनर बनाया है, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं. वाट्सऐप का पेमेंट्स फीचर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) सिस्टम पर आधारित है. NPCI ने पिछले महीने ही WhatsApp को पेमेंट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी थी. Also Read - WhatsApp will not work on which phones: नए साल से इन स्मार्टफोन्स में नहीं चलेगा WhatsApp, जानें क्या है वजह

WhatsApp की पेमेंट सर्विस शुरू होने के साथ ही अब इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के यूजर्स चैट की तरह पैसों का भी लेनदेन कर सकते हैं. हालांकि, अभी यह सर्विस WhatsApp के केवल 2 करोड़ यूजर्स को ही मिलेगी. NPCI ने अभी इतने यूजर्स को ही यह सर्विस मुहैया कराने की मंजूरी दी है. कुछ समय बाद वॉट्सऐप के और यूजर्स को यह सर्विस मिलेगी. Also Read - WhatsApp Carts Feature: WhatsApp में आया Carts फीचर, अब एक मैसेज से करें ढेर सारी शॉपिंग

कैसे बनाएं WhatsApp Pay अकाउंट? (how to use whatsapp pay)

– सबसे पहले वॉट्सऐप को अपडेट कर लें.

– अब वॉट्सऐप ओपन करके राइट साइड में दिए गए थ्री डॉट आइकन पर टैप करें.

– अब आपको ‘Payment’ का ऑप्शन दिखेगा.

– पेमेंट ऑप्शन पर जाकर ‘Add Payment Method’ पर क्लिक करें.

– अब ‘Accept and Continue’ पर टैप करें, जहां आपको बैकों की लिस्ट मिलेगी.

– जिस बैंक में आपका अकाउंट है, उसे सेलेक्ट करें.

– वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस के जरिए वेरिफाई का विकल्प चुनें.

– अब बैंक अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक कोड आएगा. उसे भरें और फिर आपका वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा. यह ध्यान रखें कि वाट्सऐप नंबर और बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर एक ही हो.

– वेरिफिकेशन प्रॉसेस पूरा होने के बाद UPI पिन सेट करना होगा, जिसका इस्तेमाल पेमेंट के समय किया जाता है. Also Read - How to check WhatsApp Status secretly: सीक्रेट तरीके से कैसे चेक करें किसी का WhatsApp स्टेटस? जानें ट्रिक

अकाउंट बनने के बाद ऐसे भेजें पैसे

– जिसे पैसे भेजने हैं, उसका चैट खोलें.

– चैट बॉक्स में अटैचमेंट आइकन पर टैप करें.

– इसके बाद ‘Payment’ ऑप्शन पर टैप करें और जितने पैसे भेजने हैं, उसे भरें.

– इसके बाद UPI पिन भरें.

– पेमेंट होने के बाद कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा.