WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई है और आज यानि 15 मई से इसे लागू किया जाएगा. वैसे अभी तक काफी यूजर्स नई पॉलिसी को एक्सेप्ट कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं किया उनके पास भी इसे स्वीकार करने का आज आखिरी मौका है, नहीं तो आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा. कंपनी ने अपनी नई पॉलिसी को आज एक ट्वीट भी शेयर किया है और इस ​ट्वीट में बताया गया है कि पॉलिसी एक्सेप्ट न करने पर यूजर्स WhatsApp के कई अहम फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे.

कंपनी ने शेयर किया ट्वीट

WhatsApp ने अपनी आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि हम आपके पर्सनल मैसेज नहीं देख सकते और न ही आपको अकाउंट हटाएंगे, लेकिन आपको नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार करनी होगी. अगर यूजर्स कंपनी की नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार नहीं करते तो वह कई खास फीचर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

*checks calendar. pours coffee*. OK. Let's do this. No, we can't see your personal messages. No, we won't delete your account. Yes, you can accept at any time.

