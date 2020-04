नई दिल्ली: दुनियाभर में कोरोनावायरस का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है. लेकिन इससे बचने के लिए हर देश की सरकार कई तरह के कदम उठा रही हैं. लेकिन इन सबसे बीच एक बढ़ी परेशानी इस वायरस को लेकर लोगों के बीच गलत सूचना फैलाना है. आए दिन व्हॉट्सऐप पर लोग इस वायरस से संबंधित कई ऐसे मैसेज दूसरे लोगों को फॉर्वर्ड कर रहे हैं जो समाज में गलत संदेश दे रहे हैं. इसे रोकने के लिए व्हॉट्सऐप ने एक बड़ा फैसला लिया है. व्हाट्सऐप ने मैसेज फॉरवर्डिंग को सीमित कर दिया है. Also Read - COVID-19: वायरस को मात देकर नर्स ने बताया ठीक होने का 'मंत्र', हॉस्पिटल में तालियां बजाकर मना जश्न

व्हाट्सऐप यूजर्स अब किसी मैसेज को एक बार में ही सिर्फ एक ही यूजर को फॉरवर्ड कर सकेंगे. व्हॉट्सऐप ने यह फैसला अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए लिया है. कोरोना वायरस को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की फर्जी खबरें शेयर की जा रही हैं जो कि ट्विटर, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों के लिए चुनौती हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए व्हाट्सऐप ने मैसेज फॉरवर्डिंग की नई सीमा तय की.

WhatsApp’s new limit on frequently forwarded messages aimed at combating spread of fake news, misinformation amid COVID-19 pandemic Also Read - Erotic अंदाज में बिस्तर पर लेटीं उर्वशी ने फोटो शेयर कर फैन्स से मांगा कैप्शन

