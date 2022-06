Father’s Day Contest 2022: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp का इस्तेमाल भारत में ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में करोड़ों लोग करते हैं. आजकल एक-दूसरे से कनेक्ट रहने का यह सबसे सरल माध्यम बन गया है. ऐसे में हैकर्स WhatsApp अब हैकर्स के भी निशाने पर रहता है और आपकी एक छोटी सी लापरवाही (Whatsapp Scam) आपको बड़ा नुकसान दे सकती है. (Online Fraud) आजकल WhatsApp पर एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है जिसमें Father’s Day के मौके पर बियर जीतने की बात कही गई है. आइए जानते हैं इस मैसेज के पीछे छिपी सच्चाई के बारे में डिटेल से.Also Read - इन 5 आसान सवालों का जवाब देकर आज जीत सकते हैं 20 हजार रुपये, ऐसे लें क्विज में हिस्सा

बता दें कि हाल ही सामने आई कुछ रिपोर्ट्स में जानकारी दी गई है कि WhatsApp पर लोगों को Father's Day के नाम पर फिशिंग घोटाले में फंसाया जा रहा है. Father's Day के मौके पर WhatsApp पर एक मैसेज भेजा जा रहा है. जिसमें कहा गया है कि 'Heineken Beer Father's Day Contest 2022' में हिस्सा लेकर आप बियर से भरे 5 कूलर जीत सकते हैं. अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज आया है तो सावधान हो जाइए.

Hi @Nwabisa_1, please be aware that there is currently a phishing scam circulating through social networks. The promotion states that Heineken is giving away free Heineken Coolers and encourages recipients to share the message. [1/2]

